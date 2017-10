Rasmus Hansson forlater toppolitikken

Og han sier det ikke skyldes skuffelsen over at MDG ikke kom over sperregrensen ved valget.

– Nei, dette er en avgjørelse som er tatt for lenge siden. Jeg ville ha gjort dette selv om vi hadde kommet inn på Stortinget med en stor gruppe, sier 63-åringen til Aftenposten.

– Hvorfor nå?

– Fordi dette er det beste tidspunktet å gi stafettpinnen videre på. Vi har Une Bastholm på Stortinget som vil bli en markant politisk skikkelse. Vi er inne i vår andre periode på Stortinget. Nå kan partiet i ro og mak bygge et nytt lederskap og løfte partiet videre frem mot 2019 og 2021.

Mediesluggeren som ble headhuntet

Som generalsekretær i WWF fra 2000 til 2012 var Rasmus Hansson en verbal slugger som filleristet flere miljøvernministre. Derfor han ble «headhuntet» til MDG, ett år før 2013-valget.

Kallestad, Gorm / SCANPIX

MDGs valgkomité i Oslo – det eneste stedet partiet da hadde en ørliten mulighet til å komme på Stortinget – sendte sjokkbølger inn i det lille partiet i juni 2012 da den foreslo å vrake Hanna Marcussen som førstekandidat til fordel for miljøkjendisen. Ikke bare var det å foretrekke en 58 år gammel mann fremfor en langt yngre kvinne. Hansson var ikke engang medlem av partiet.

– Vi sliter med å få gjennomslag i mediene. Målingene går heller ikke vår vei, så vi mener det er nødvendig å ta grep. Rasmus har de kvalitetene vi er ute etter, sa leder i valgkomiteen, Siv Endresen, til Klassekampen da.

Hansson meldte seg inn i partiet og vant nominasjonskampen.

Året etter kom det nasjonale gjennombruddet. MDG fikk 2,8 prosent av stemmene, og Hansson ble partiets første stortingsrepresentant. 2015 slo partiet gjennom lokalt: 4,2 prosent i kommunevalget, 5,0 prosent i fylkene. Partiet fikk byrådsmakt i Oslo.

Men nå er det altså slutt – for Hansson.

Han går av som en av partiets to lederfigurer på landsmøtet til våren, men varsler valgkomitéen allerede nå, slik at jakten på etterfølgeren kan starte.

Ingar Storfjell

Selv vil han ikke mene som helst om hvem som skal bli mannlig nasjonal talsperson ved siden Bastholm.

– Så du vil ikke bli en syvende far i huset?

– Garantert ikke. Men jeg er åpen for å gjøre andre ting for MDG. Om det blir å jobbe i et lokallag i Bærum eller noe annet, gjenstår å se. Jeg vil gjerne fortsette å gjøre en innsats for MDG.

Drømmen knust

Drømmen om å komme over sperregrensen og få en stor stortingsgruppe ble knust valgnatten, til tross for at MDG lenge lå over sperregrensen på målingene.

MDGs og Hanssons «genistrek» med at han skulle gi fra seg en sikker stortingsplass i Oslo til Bastholm, for selv å sanke stammer i folkerike Akershus for å få partiet over sperregrensen, mislyktes.

– Hvor tungt var det?

– På valgvaken var det stille en stund, men jeg var mentalt veldig forberedt på at dette kunne skje. Jeg har drevet med miljøvern i 40 år og vet at miljøvernarbeid er en langsiktig oppoverbakke der du på kort sikt stadig får deg en på tygga, men på lang sikt får til veldig mye.

Ingar Storfjell

– Ble dere systematisk målt for høyt på målingene?

– Jeg vet ikke. Jeg tror målingene var reelle og viste potensialet vårt. Men kanskje fikk vi en dupp på valgdagen fordi regjeringsspørsmålet førte til at mange til slutt stemte taktisk.

– Dette er spekulasjoner fra min side, men interessant nok spratt vi opp på 4,6 prosent igjen i DNs måling nå.

Tabbe ikke å peke på Støre

Han tror Jonas Gahr Støres kategoriske avvisning av et regjeringssamarbeid med MDG ble ødeleggende for MDG.

– Jeg tror Jonas’ beslutning om å lukke døren for MDG ødela for oss, selv om han ødela like mye for sitt eget parti.

– Gjorde dere noe galt i slutten valgkampen?

– Det er mulig vi skulle vært klarere på regjeringsalternativ helt i sluttfasen. Det er en ren taktisk vurdering. Jeg holder fast ved at det er helt avgjørende for MDG at vi er blokkuavhengig. Men det er opplagt mulig at det kunne ha utgjort en forskjell hvis vi på tampen hadde sagt høyt og tydelig at vi ville støtte Støre som statsminister, fordi Frp på det tidspunktet var en uløselig del av Solbergs lass.

For mye CO2, for lite mennesker

Han tar selvkritikk på hvordan MDG formidler sin politikk, men skyter også på mediene.

– Vi fremstilles som et parti som bare er opptatt av å si nei – til CO₂, til biler og annet. Og for lite opptatt av mennesker.

– Det er kanskje vår største oppgave å bli bedre til å formidle at MDGs politikk egentlig handler om å gjøre hverdagen og fremtiden tryggere og bedre for mennesker. I Oslo f.eks. handler det om å gjøre byen til en bedre by å bo i folk. Vi gjør luften bedre å puste i for gamle og barn. Vi reduserer antall mennesker som må holde seg innendørs på vinterdager. Vi gjør det lettere å ta seg frem til sykkel og fots i byen, vi vil gjøre byene til et mye hyggeligere sted å bo for alle.

– Er det slik at dere har en politikk for Oslo, for urbane strøk, men at dere egentlig ikke har noen utviklet politikk for distriktene? For dem som må kjøre bil og som ennå må ha en dieselbil med hengerfeste?

– Det er helt klart en utfordring for oss at Oslo-politikken er veldig synlig. Den kjempejobben som gjøres i Oslo, synes veldig godt i riksmediene. Det kan bli krevende for folk i Lebesby dersom de tror at vi ønsker de samme løsningene for dem som for folk i Oslo».

– Vi må bare gjenta og gjenta at vi ikke har tenkt å ta dieselbilen fra folk i Lebesby. At vi vil gjøre det lettere for folk å reise miljøvennlig i hele Norge, og at vi er det partiet som er mest offensiv på å bygge ut ladenett for elbiler over hele landet.

Vil hoppe på et tog

– Hva gjør du nå?

– Nå skal jeg være nasjonal talsperson frem til mai. Etter det vet jeg egentlig ikke. Jeg er slik konstruert at jeg synes det er morsomt å hoppe på et tog og se hva som skjer. Det har brakt meg fryktelig mye gøy. Jeg er åpen for det meste.