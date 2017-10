Regjeringen sier stopp for tilskudd til Islamsk Råd

Kulturdepartementet mener det er vesentlig tvil om Islamsk Råd Norge (IRN) er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige.

Pengene vil med Stortingets tilslutning bli lyst ut til andre dialogformål.

– Religionsdialog er et avgjørende bidrag til integrering. Derfor har regjeringen økt midlene til dette formålet. Det er nå vesentlig tvil om hvorvidt IRN bidrar til å oppfylle formålet, og derfor velger regjeringen å stoppe driftsstøtten til rådet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Statsråden sier at regjeringen ønsker mer religionsdialog og vil heller at pengene går til støtte til dialogprosjekter.

– Når departementet nå anbefaler for Stortinget at IRN ikke lenger skal få statsstøtte, er det fordi tilliten til IRN ikke lenger er til stede. Konfliktene i og rundt IRN får tydelige konsekvenser for organisasjonens evne til å gjøre det de får penger for å gjøre. Trosdialogen er for viktig til at IRN skal få stå i veien, sier kulturministeren.