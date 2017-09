Mafiatiltalte mener de ble lurt av politiet

Ingen av de 13 tiltalte, blant dem Nokas-dømte Metkel Betew, erkjente straffskyld da rettssaken startet i Oslo tingrett onsdag.

Både narkosmugling, drapsforsøk og planer om et flyran på Gardermoen er blant ingrediensene i saken. Tolv av mennene er i tillegg tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen om organisert kriminell virksomhet.

«Operasjon Sult»

Saken ble avdekket etter lang tids spaning mot Betew og flere av de tiltalte. I tillegg ga tre danske politimenn seg ut for å tilhøre russisk mafia. De bisto blant annet med å frakte 20 kilo av stoffet MDMA, samt 38 kilo hasj og 12 kilo marihuana fra Nederland til Oslo sommeren 2015.

– Vi mener at politiet har gått langt over streken og forårsaket en straffbar handling som ellers ikke ville ha funnet sted, sier advokat Morten Furuholmen, som forsvarer en 30-åring fra Horten, til NTB.

Også flere av de andre forsvarerne hevdet i retten at deres klienter ble provosert til å begå kriminalitet.

Det avviser påtalemyndigheten.

– Provokasjon er en lovlig metode, som er blitt brukt på lovlig vis, sier aktor Alvar Randa til NTB.

Betew sentral

Metkel Betew står sentralt i samtlige av de alvorligste punktene i tiltalen. Påtalemyndigheten har varslet at de vil legge ned påstand om 18 års forvaring.

Sammen med Bandidos-toppen Lars Harnes er Betew tiltalt for å ha planlagt å drepe Imran Saber, også kjent som «Onkel Skrue».

Harnes ble pågrepet 21. juli 2015 i Sabers garasje på Sinsen i Oslo, iført nylonstrømper over hele kroppen, finlandshette og en pistol med lyddemper. I retten erkjente han kun straffskyld for å ha hatt skytevåpen uten tillatelse og for å ha kjørt en stjålet Vespa.

Harnes har ikke villet si noe i avhør, men kommer til å forklare seg for retten, opplyser hans forsvarer Marius Dietrichson.

Det er uklart hvilket motiv de to hadde for å ville drepe Saber. Heller ikke Saber har villet forklare seg om dette, men i retten beskyldte han høylytt politiet for ikke å ha gjort nok for å beskytte ham.

– Glem Eirik Jensen-saken. Den kommer til å blekne. Det er deres skyld at det er gjort flere drapsforsøk mot meg, ropte Saber og slo i bordet.

– Prøvde å lure Betew

Tidligere Nokas-dømte Alf Christensen (55) fortalte i retten at Betew kontaktet ham etter å ha blitt løslatt og ba ham frakte et parti hasj med seilbåt fra Nederland til Norge.

Christensen sa først ja, men angret. Likevel tok han imot 150.000 kroner i forskudd på jobben.

Deretter fikk han hjelp av en kompis samt to andre, som også sitter på tiltalebenken, til to ganger å lure Betew og late som om båtferdene ble stanset av uvær, hevdet han i retten.

En av de to, en 35-åring fra Arendal, er tidligere domfelt flere ganger for narkotikakriminalitet, men sa i retten at han hadde bestemt seg for å bryte med miljøet og ville hjelpe Christensen.

– Ikke gjort noe galt

– Det høres sikkert merkelig ut, men vi fire har vært helt sikre på at vi ikke har gjort noe galt. Det eneste gale jeg har gjort, er å gå inn i en avtale jeg ikke skulle ha gjort, slo Christensen, som fikk 11 år for Nokas-ranet, fast i retten.

Også et tredje forsøk på å frakte hasjen med bobil ble bevisst sabotert, fortalte de to i retten.

Påtalemyndigheten mener på sin side de kan bevise at de tre hadde til hensikt å frakte narkotikaen.