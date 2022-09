Støre om gasslekkasjene: Vi anser situasjonen som alvorlig, og det ser ut som en villet handling

Statsminister Jonas Gahr Støre inviterer til pressekonferanse på Statsministerens kontor i forbindelse med situasjonen rundt gasslekkasjen i Østersjøen.

NTB

Stavanger Aftenblad

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Statsminister Jonas Gahr Støre holdt onsdag ettermiddag en pressekonferanse om situasjonen rundt gasslekkasjen i Østersjøen.

– Vi anser situasjonen som alvorlig, og det ser altså ut som en villet handling, sa Støre på pressekonferansen.

Han sier at Norge er bevisst på å ivareta sikkerheten på norsk sokkel, som Europas største gassleverandør.

– Det er nå avgjørende at Europa og Nato står samlet, vi må komme til bunns i hva som har hendt og hvem som står bak, men det kan ta noe tid, sier Støre.

Forsvaret trapper opp

I etterkant av det som skjedde i Østersjøen vil Forsvaret være mer til stede og synlige i områdene rundt norske olje- og gassinstallasjoner.

– Både selskapene og norske myndigheter samarbeider tett for å styrke sikkerheten. Samarbeidet mellom selskapene, forsvaret og myndighetene blir forsterket ved at de også er under sikkerhetsloven og kan utveksle informasjon, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Han sa at det blir mer vakthold, både på sjøen, i lufta, under vann og ikke minst på nettet.

– Sikkerheten på norsk sokkel er styrket. Sentrale selskaper i oljesektoren er nå delvis underlagt sikkerhetsloven, og sentrale personer i disse selskapene er sikkerhetsklarert. Det betyr at selskapene løpende kan dele gradert informasjon om et mulig trusselbilde, sa statsministeren.

Droner etterforskes

Det har også blitt observert droner ved norske installasjoner i Nordsjøen den siste tiden.

På pressekonferansen sa Støre at det er observert unormalt mye droneaktivitet. Ifølge statsministeren blir aktiviteten etterforsket.

– Det følger vi tett med på, og saken er under etterforskning av politiet i samarbeid med flere andre aktører, sier Støre på en pressekonferanse onsdag i forbindelse med situasjonen rundt gasslekkasjen i Østersjøen.

Det har blitt observert droner ved norske installasjoner i Nordsjøen den siste tiden. Støre sier at dette er snakk om droner av ulik størrelser.

– Dette er også en av grunnene for den økte beredskapen rundt norske installasjoner, fortsatte han.

Samtidig fastholdt Støre at det ikke foreligger noen konkret trussel mot norske installasjoner.

Senere onsdag skal olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) stille i Stortinget for å svare på spørsmål knyttet til gasslekkasjene i Østersjøen.