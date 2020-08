Bekymret Solberg varsler koronainnstramminger

Statsminister Erna Solberg (H) er bekymret over smittesituasjonen i Norge. Hun varsler derfor nye innstramminger og dropper lettelser av ulike tiltak.

Statsminister Erna Solberg (H) var torsdag tilbake fra ferie og møtte pressen i forbindelse med den økende smittetrenden i Norge. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

– Det er nok litt for lave skuldre nå, sier Solberg til NRK.

Hun avsluttet ferien torsdag og begynte med å møte pressen for å svare på spørsmål om koronasituasjonen. Det var en bekymret statsminister som møtte journalistene etter tur.

– Vi er bekymret. Vi har sett økende trend, og vi ser denne trenden også i land rundt oss. Flere land i Europa blir røde. Det er nok litt for lave skuldre og litt for mange som tenker at dette går bra, sa statsministeren.

– Derfor har regjeringen i dag bestemt seg for å bremse litt opp for å sørge for at vi ikke må bråstoppe, sier hun.

Bruk av munnbind

Solberg vil ikke spesifisere hvilke tiltak som skal settes inn, eller hvilke lettelser som nå blir satt på vent, men viser til pressekonferansen som skal holdes fredag. Ifølge statsministeren jobber Helsedepartementet intenst med de siste detaljene fram mot den.

Helsemyndighetene er blant annet ventet å legge fram nye råd knyttet til bruk av munnbind.

– Både kollektivtrafikken og munnbind er temaer vi vil komme tilbake til. Vi har bedt om å få en gjennomgang fra FHI og Helsedirektoratet på hvor og når det vil være naturlig å bruke de, sier Solberg til NTB.

– Det er noen steder hvor det er vanskelig å praktisere énmeters-regelen, hvor munnbind er et alternativ, sier hun.

Skuffet over Hurtigruten

Den norske cruisenæringen er for tiden hardt rammet, med smittetilfeller på flere cruiseskip, blant annet på det mye omtalte hurtigruteskipet MS Roald Amundsen.

Til nå har 53 passasjerer og mannskap fra skipet har fått påvist covid-19. Politiet har åpnet etterforskning av smitteutbruddet.

– Det har vært skuffende. Men det pågår en politietterforskning så jeg skal ikke si så mye mer om hvorvidt det har vært regelbrudd her. Det er skuffende fordi det setter deler av reiselivsnæringen tilbake. Hurtigruten er en viktig del av infrastrukturen i deler av landet, sier Solberg til VG.

– Senket skuldrene i ferien

Antall innlagte koronapasienter har tredoblet seg den siste uken. I hovedstaden er det hittil registrert 40 nye smittetilfeller, mot 41 i løpet av hele forrige uke. Flere personer har fått påvist covid-19 etter å ha vært til stede på diverse hjemmefester i Oslo.

– De unge i Norge har vært veldig flinke til å følge opp, men jeg tror at mange unge, men også eldre, kanskje har senket skuldrene litt i ferien på grunn av lave smittetall, sier Solberg til NTB.

Hun minner om at man må passe på pårørende eller venner med underliggende sykdommer, og at alle har en plikt til å passe på at vi følger helserådene.

– Det vil være veldig dumt å være den som har smittet noen som kan bli alvorlig syk, understreker statsministeren.