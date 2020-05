Innsatte vil ha strafferabatt for korona-isolasjon

Isolasjon som følge av koronautbruddet oppleves så belastende at innsatte i Bergen fengsel nå ber om å få godskrevet isolasjon på straffens lengde.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Justisminister Monica Mæland (H) avviser de innsattes krav om fratrekk i straffen for koronaisolasjon. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB

– Det føles som dobbel straff. Vi sitter innelåst hele dagen og det skjer ingenting. Nå har vi sittet slik i over to måneder, sier Tor Jone Veastad, som soner en lengre voldsdom i Bergen fengsel, til NRK.

Han poengterer at for varetektsfengslede med brev- og besøksforbud, teller hvert døgn i varetekt som halvannet. Varetektstiden blir så trukket fra i straffeutmålingen. En tilsvarende rabatt for to måneders koronaisolasjon, betyr én måned kortere straff.

Slik situasjonen er nå, sitter de innsatte innelåst på boenhetene, uten mulighet til å snakke med andre, trene eller spille bordtennis. Telefon og brev er eneste mulighet for kontakt med omverdenen. Passivitet og mangel på sosial kontakt skaper irritasjon og aggresjon blant de innsatte, ifølge Veastad.

Han har støtte for kravet hos fangenes tillitsvalgte i Bergen fengsel. Virkelighetsbeskrivelsen blir dessuten langt på vei delt av fengselsleder Harald Åsaune, som understreker at restriksjonene er ilagt av hensyn til de innsattes liv og helse.

Justisminister Monica Mæland (H) avviser kravet: – Mange rammes hardt av denne krisen, også innsatte i norske fengsler. Men jeg mener ikke det danner noe grunnlag for reduksjon i straffen, sier hun til NRK.