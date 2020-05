WHO: Sør-Amerika er det nye episenteret for koronapandemien

Verdens helseorganisasjon (WHO) fastslår at Sør-Amerika er det nye episenteret for koronapandemien.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

En fotgjenger passerer en graffitivegg i Rio de Janeiro med et veggmaleri til ære for helsepersonell i landet. Det er laget av graffitiartisten Angelo Campos (39), som har mistet to slektninger til covid-19. Foto: Silvia Izquierdo / AP / NTB scanpix

NTB-AFP

– Sør-Amerika har på en måte blitt det nye episenteret for sykdommen. Vi har sett mange søramerikanske land med et økende antall tilfeller, sier WHOs akuttberedskapssjef Mike Ryan.

Tidligere har FN-organisasjonen utpekt Europa som pandemiens episenter.

Utbruddet har også økt i omfang i noen afrikanske land, men der er det foreløpig relativt lave dødstall, opplyste Ryan på en pressekonferanse fredag kveld.

Han føyde til at Brasil ser ut til å være det hardest rammede landet i Sør-Amerika. De offisielle tallene derfra viser at det har vært 20.267 dødsfall der som knyttes til pandemien. Til sammen er det registrert 314.769 smittede.