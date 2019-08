Syk fireåring kan bli sendt til Norge uten IS-mor

– Kurdiske myndigheter åpner nå for å skille mor og barn, bekrefter Abdulkarim Omar, utenrikspolitisk talsmann for de kurdiske selvstyremyndighetene nordøst i Syria, overfor NRK.

For to uker siden meldte NRK at en professor frykter for livet til den norske fireåringen. Ifølge en syrisk lege har gutten trolig den alvorlige sykdommen cystisk fibrose. Familiens advokat har bedt norske myndigheter om å hente gutten, hans mor og lillesøster hjem til Norge.

Frp har sagt nei til å bistå barnets mor til å komme hjem, mens regjeringskollega KrF ønsker at fireåringen skal hjelpes hjem sammen med moren og søsteren. Venstre har sagt ja til å hente både mor og barn hvis det er eneste mulighet.

Saken har imidlertid vært låst av at kurdiske myndigheter så langt har sagt nei til å skille mor og barn.

– Hvis et barn har dårlig helse og ikke kan behandles her, så er det mulig å skille mor og barn hvis mor samtykker skriftlig, sier Abdulkarim Omar til NRK.

Han sier det ikke har vært kontakt mellom kurdiske selvstyremyndigheter og norske myndigheter om fireåringen.

– Men vi gir tillatelse hvis et barn er sykt. Det blir en humanitær sak. Ellers er det ikke endringer i administrasjonens standpunkt, understreker Omar.

Den norske gutten har vært internert i leiren siden mars, sammen med sin mor (29) og lillesøster (3). Moren er under etterforskning av PST, mistenkt for deltakelse i en terrororganisasjon. Kvinnen mener hun ikke har gjort noe straffbart.