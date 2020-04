Forslag til veileder for skolen: Mest mulig uteaktivitet

I et utkast til ny veileder for gjenåpning av skolene anbefales det å tilrettelegge for mest mulig uteaktivitet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

27. april skal skolene åpnes igjen for barn i 1. til 4. trinn i barneskolen, i tillegg til skolefritidsordningen (SFO). FOTO: NTB scanpix

NTB

Veilederen gir føringer til skolene om hvordan man kan gjenåpne, og samtidig ivareta smittevernet.

Elevene skal heller ikke dele blåseinstrumenter, og de bør dusje hjemme etter gymtimen, heter det i et utkast NRK har fått tilgang til.

27. april skal skolene åpnes igjen for barn i 1. til 4. trinn i barneskolen, i tillegg til skolefritidsordningen (SFO).

Som et generelt råd i veilederen anbefales det å unngå aktivitet i tettpakkede rom innendørs, og tilrettelegge for økt bruk av uteaktiviteter.

Utkastet NRK har fått tilgang til, er sendt ut til partene i skolesektoren. Høringsfristen gikk ut onsdag. Det er ventet at den endelige versjonen blir presentert mandag.