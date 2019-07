Da politimannen stoppet en veterinær i kontroll, ble hun nektet å kjøre videre. Først måtte hun fjerne riksløven.

En veterinærstudent på jobb for Veterinærhøgskolen fikk et uvanlig møte med norsk politi.

22. mai ble studenten stoppet i en politikontroll på Voldsløkka i Oslo mens hun kjørte en av tjenestebilene til Veterinærhøgskolen.

Da fikk hun seg en overraskelse.

Politimannen reagerte da han så at tjenestebilen hun kjørte hadde riksløven på dørene.

Veterinærstudenten ble nektet å kjøre videre.

Fakta: Riksløven Det norske riksvåpenet er en løve av gull med gullkrone på hodet og en øks i labbene. Det er et av de eldste i Europa og ble innført av kong Eirik Magnusson om lag 1280. Øksen symboliserer «martyrøksen» til Olav den hellige da han falt i slaget på Stiklestad i 1030. Riksvåpenet ble ikke formelt stadfestet i 1844 av svenskekongen Oscar I fordi den norske regjeringen var redd for at Norge måtte bruke et svensk-norsk unionsvåpen.

Siri Øverland Eriksen

Ble bedt om å fjerne riksvåpenet

– En av våre mange flinke studenter skulle ut i praksis med en av bilene våre og ble stoppet i politikontroll for sjekk av vognkort og papirer. De oppfattet nok politimannen som litt morsk, sier avdelingsdirektør Kjersti Sørlie Rimer ved eiendomsavdelingen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, som Veterinærhøgskolen ligger under.

Studenten hadde alle papirer i orden. Men politiet nektet henne likevel å kjøre videre før hun hadde fjernet riksvåpenet på bildørene.

Gisle Bjørneby/Veterinærhøgskolen

– Dere kan da ikke kjøre rundt med løven. Det er ulovlig. Kun politiet har lov til å bruke riksløven, sa politiet, ifølge veterinærstudenten.

Veterinærstudenten nektet å etterkomme kravet fra politiet.

– Hun ønsket jo å levere tjenestebilen tilbake i den stand den var da hun fikk den, sier Rimer.

Da tok politimannen resolutt affære.

Han gikk frem til bilen og rev riksløve-symbolet av begge dørene.

Løvepolitiet uenig med Oslo-politiet

Historien om riksløvestriden har nå fått et etterspill.

Veterinærhøgskolen, som har riksvåpen på alle sine kjøretøy, klaget på politiet.

Årsaken er at høgskolen har fått lov fra selveste «løvepolitiet» – Utenriksdepartementets diplomatavdeling, som er pålagt å håndheve kongelig resolusjon om Norges riksvåpen.

Riksvåpenet kan bare brukes alene, uten noen annen form for logo ved siden av.

I likhet med en rekke statlige virksomheter har Veterinærhøgskolen riksvåpenet på kjøretøyene. Hensikten er å vise at de er på oppdrag for den norske stat.

«Vi har riksvåpen på alle våre kjøretøy, og det er ikke blandet sammen med etatsmerke – så det er sagt», skrev Veterinærhøgskolen i klagen.

Nå har de fått svar.

Politiet legger seg fullstendig flat for veterinærstudenten og «løvepolitiet».

«Vi beklager det som skjedde», skriver visepolitimester Sveinung Sponheim til høgskolen.

«Tjenestepersonen som stanset bilen erkjenner at han vurderte regelverket feil», svarer visepolitimesteren og legger til at politimannen «misforsto en registrering i motorvognregisteret».

Riksvåpenet er mer hellig enn flagget

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Løvepolitiet passer riksvåpenet

Politiet fjernet riksvåpenet fra de nye politibilene i 2014 for å spare penger.

Da grep Justisdepartementet inn og ba politiet umiddelbart gjeninnføre riksvåpenet, noe som medførte en ekstraregning på 600.000 kroner.

Egentlig er det Aftenpostens skyld at det er så strenge regler for bruken av riksvåpenet, har Norges «løvepoliti», fagdirektør Lars Løvberg i Utenriksdepartementets diplomatseksjon, tidligere uttalt.

Etter at Norge ble selvstendig fra Sverige i 1905, skrev avisen en rekke artikler på 1920-tallet om hvordan banker, forsikringsselskaper, en rekke butikker, meglere, et hotell, en sigarforretning og en telefonfabrikk tok i bruk riksvåpenet som firmamerke.

Avisen mente den gang at riksvåpenet skulle være et symbol på Norges selvstendighet og «vår ærerike historie».

Resultatet var at straffeloven ble endret i 1926, slik at det ble straffbart å misbruke riksvåpenet.

– Det er en interesse for dette ute blant folk. Akkurat som det finnes et «bunadpoliti» ute blant folk, har vi også et «løvepoliti.» Blir vi varslet om et mulig misbruk, reagerer vi, sa Løberg til Aftenposten.

Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Nå er riksløven tilbake på tjenestebilen til veterinærene.

– Vi hadde noen ekstra løver liggende i skuffen. Vi synes jo det er ganske fint å kjøre rundt med riksløven på bildøren, sier Sørlie Rimer.

– I ettertid har vi jo humret og ledd litt av dette.

På sikt kan den løveglade politimannen på Voldsløkka likevel få viljen sin.

Riksløvens tid er snart forbi ved Veterinærhøgskolen. I de nye bilene vil høgskolen heller ha sin egen logo enn riksvåpenet.

– I fremtiden blir det nok viktigere for oss å bruke vår egen logo enn løven, slik at vi får profilert skolen når vi er ute på oppdrag, sier Sørlie Rimer.