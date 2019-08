Flere tusen brølte for klimaet

Etter flere testbrøl runget klimabrølet i rundt to minutter foran Stortinget fredag ettermiddag klokka 16.42. Målet med klimaropet var å få fortgang i klimapolitikken.

Initiativtaker Even Nord Rydningen var rørt etter brølet.

– Det ble en veldig svær klimamarkering. Vi har skapt gåsehudstemning. Jeg er rørt, glad og trist. Trist fordi det fortsatt er en alvorlig situasjon vi befinner oss i, sier en hes Rydningen til NTB.

Flere tusen frammøtte

Klimabrølets ambisjon var å samle 100.000 mennesker i Oslo og 50.000 totalt andre steder i landet. Brølet ble også arrangert i Bergen, Kristiansand, Tromsø, Finse, Fredrikstad, Tønsberg, Skien, Alta og på Svalbard.

Ifølge politiet i Oslo var det om lag 7.500 mennesker til stede under selve brølet. Både Eidsvolls plass foran Stortinget, Spikersuppa og Universitetsplassen var tatt i bruk. Det er uklart om anslaget kun gjelder folkemassen foran Stortinget.

Arrangøren selv anslår at 20.000 mennesker møtte opp i Oslo, mens over 5.000 møtte opp i Bergen og rundt 5.000 i øvrige byer.

Rydningen sier at han ikke er skuffet selv om det var langt fra 100.000 frammøtte i hovedstaden.

– Det var et mål vi satte oss fordi det motiverer. Og det reflekterer også alvoret i situasjonen vi befinner oss i. Det er liten tid til å gjøre mye, og da må det veldig mange folk til, sier han.

– Helt spesiell opplevelse

En av dem som opptrådte, var artisten Halvdan Sivertsen. Han var ikke i tvil om at han ville delta på arrangementet og var rørt over stemningen.

– Dette var makelaust og gripende. Det var en helt spesiell opplevelse å gå på scenen her, dette var stort, sier han til NTB.

Klimaminister Ola Elvestuen (V) var også til stede for å brøle.

– Vi vil ha raskere handling og nå må vi mobilisere fra hver enkelt og til det nasjonale lederskapet for å få det til, sier han om klimasaken.

– Hvor er Erna?

Han hadde prøvebrølt tidligere på dagen under et arrangement med klimapilegrimene og kirken og hadde gjort stemmen klar for et nytt brøl.

– Ja, sammen med flere andre har jeg varmet opp, sier han.

Oslo-ordfører Marianne Borgen var blant politikerne som deltok. Hun holdt en avsluttende appell etter brølet.

Statsminister Erna Solberg (H) var imidlertid ikke til stede, noe som ikke gikk ubemerket hen. Etter brølet ble det taktfast ropt «Hvor er Erna?» fra forsamlingen.

Skolestreik for klimaet

I Oslo startet arrangementet på Youngstorget før demonstrantene gikk i tog til Eidsvolls plass. Der ble det holdt klimaappeller og ett minutts stillhet før forsamlingen bokstavelig talt brølte mot Stortinget.

Tidligere fredag ble det rundt 40 steder i landet arrangert klimastreik. I Oslo skal det ha vært mellom 4.000 og 5.000 ungdommer til stede, opplyser Stortinget til NTB.

Både ungdommene som deltok i klimastreiken og deltakerne i klimabrølet, ønsker at politikerne skal ta mer ansvar for å løse klimakrisen. Ungdommene har streiket flere ganger hittil i år, mens fredagens Klimabrøl er det første som blir arrangert noensinne.