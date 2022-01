Breivik sier han var hjernevasket for ti år siden

I sin forklaring i retten hevder Anders Behring Breivik at han var hjernevasket i 2011.

NTB

– Noe av redegjørelsen her høres skremmende ut for dere og allmennheten i Norge. Men det er kritisk viktig og relevant at jeg forklarer hvor hjernevasket jeg var for ti år siden og hvor mange som er like radikale i dag. Det var faktisk ikke min skyld at jeg ble hjernevasket, det er de som hjernevasker og radikaliserer online som bærer nesten hele ansvaret for 22. juli, sa Breivik fra vitneboksen.

– Hvem hjernevasket deg? spurte sorenskriver Dag Bjørvik.

Breivik svarte at han kommer nærmere tilbake til dette i forklaringen sin. Han gikk også gjennom det han beskrev som «kulturkrigen» han mener han er en del av.