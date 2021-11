Vaksine­skeptiker bøte­lagt for å ha for­søkt å stjele vaksine fra vak­sine­senter i Oslo

En profilert vaksineskeptiker er ilagt et forelegg på 15.000 kroner for å ha forsøkt å stjele en koronavaksine fra et vaksinesenter i Oslo.

NTB

Det var i sommer at mannen skal ha tatt med seg en vaksine ut av senteret, til tross for at han ble forsøkt stoppet.

De ansatte ved vaksinesenteret skal ha stanset mannen på utsiden av bygget, og han ble fratatt vaksinen.

Mannen er en profilert vaksineskeptiker. Han har nektet å vedta boten på 15.000 kroner han ble ilagt for tyveriet. Saken er nå berammet til å behandles i Oslo tingrett i januar.