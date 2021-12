Helsedirektoratet snur om koronapass. Mener det ikke bør brukes.

Omikron ser ikke ut til å bry seg om du er vaksinert eller tidligere smittet. Da bør ikke koronapass brukes, mener Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet 27. november: Koronapass kan brukes.

Helsedirektoratet 7. desember: Vi anbefaler ikke bruk av koronapass nå.

Dette gjelder til bruk innenlands. På under to uker har altså direktoratet snudd 180 grader.

Hvorfor endrer de mening?

Svaret heter omikron, den nye varianten av korona.

Omikron har smittet svært mange vaksinerte og tidligere smittede. Vaksinen og gjennomgått infeksjon beskytter svært dårlig mot å bli smittet av omikron. Det tyder i hvert fall foreløpige funn på.

Da er det lite lurt å la folk være sammen uten begrensninger, selv om de er vaksinert eller tidligere smittet. Det mener direktoratet.

Det skriver de i sine anbefalinger som ble levert til regjeringen tirsdag. Sammen med Folkehelseinstituttet (FHI) kom de med råd om nye tiltak.

Men hva mener Folkehelseinstituttet (FHI)?

FHI er ikke helt enige.

De har nemlig anbefalt bruk av koronapass som kontaktreduserende tiltak. Men det bør forbeholdes dem som har to doser eller er tidligere smittet.

Også FHI nevner problemene ved den nye varianten. Om den omgår immunitet, bør det vurderes å kreve at koronapass suppleres med en negativ test, mener de.

Hva vet vi om omikron og vaksiner nå?

– Jeg tror mange kommer til å bli smittet. Men jeg tror ikke det kommer til å føre til at systemet kollapser, sier den sørafrikanske forskeren Alex Sigal til The New York Times.

Det han mener kan oppsummeres i to punkter:

Vaksinen fungerer dårlig i å hindre smitte.

Vaksinen fungerer bra i å hindre alvorlig sykdom.

Omikron har sirkulert i Sør-Afrika i over en måned. Den tok over på rekordtid. Det er hit verdens forskere ser for siste nytt om den nye varianten. Nå har Sigal og forskerkolleger gjort en analyse av hvordan vaksinen fungerer mot omikron.

Vaksinen skulle være veien ut av pandemien. I Norge er ni av ti voksne blitt fullvaksinert. Der gir oss et stort fortrinn.

Men nye varianter har gjort det vanskelig. Delta smittet mange vaksinerte. Nå gjør omikron det samme. Sannsynligvis i enda større grad.

Hvor kan koronapass brukes?

Arrangementer på offentlig sted, restauranter, barer, kino, teater og lignende.

Det var 12. november at regjeringen åpnet for at kommunene som ønsket, kunne ta det i bruk. Først måtte det tekniske på plass. Forrige uke kom det.

Passet har noen juridiske begrensninger. Det kan pr. nå ikke brukes som et tiltak mot smitte. Det skal kun erstatte tiltak. Som for eksempel maks antall gjester og avstand.

Eksempel: I Tromsø var det mye smitte for en måned siden. Der ble det innført krav om meteren og bordservering på serveringssteder. Med koronapass kunne barer og restauranter ha åpne som normalt – men bare for spesielt inviterte. Eller, de som har grønt lys i koronapasset.

– Mistenkeliggjøring

Koronapasset er politisk betent. Enkelte mener det diskriminerer på bakgrunn av helsestatus.

Andre snur det på hodet. Hvorfor skal beskyttede leve under strenge tiltak, når de ikke er smittebærere?

Tromsø ivret lenge på å ta det i bruk. Men forrige uke bestemte de for å legge det på is. Det var ikke lenger nødvendig, gitt smittesituasjonen.

Oslo kommune, derimot, er mer lunkne.

«Å innføre et lokalt koronapass i Oslo nå kan føre til at vi erstatter fellesskap med mistenkeliggjøring», skrev byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i november.

– Koronapass hadde vært en lykke for oss

Barer og restauranter kunne imidlertid hatt nytte av det. Nå er enmeteren innført. Det vil ha stor innvirkning på julebordene.

– Koronapass hadde vært en lykke for oss, sa Bjørn Erik Sandvaag til Aftenbladet tirsdag kveld

Han sitter i styret til NHO Reiseliv. Samtidig driver han Gaffel & Karaffel i Stavanger.

