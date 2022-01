Venter kraftig regnvær neste uke. Lite å si for strømprisene, mener NVE.

Neste uke vil regnet bøtte ned over deler av Sør-Norge. Årsaken er «en atmosfærisk elv» av varm luft, ifølge Meteorologisk institutt. NVE sier de vil komme med farevarsler de neste dagene.

Til uken kan det være lurt å finne frem paraplyen. På det meste kan det lokalt komme opp mot 100 millimeter på vestlandet.

– Det blir ganske vått.

Slik lyder den klare beskjeden fra vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.

Neste uke er det ventet store mengder nedbør på vestlandet og i Trøndelag. Lokalt kan det komme opp mot 100 millimeter lokal nedbør i løpet av et døgn. Onsdag og torsdag blir det mest intenst, ifølge Mjelstad.

I fjellet vil nedbøren falle som snø.

– Onsdag vil mestepraten av nedbøren falle sør for Stadt. På torsdag kommer det mer i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Regnet vil også kunne bevege seg opp mot Nordland, men det er uklart nøyaktig hvor skillet går, forklarer Mjeldstad

Det er ventet opp mot 100 millimeter lokal nedbør på Vestlandet onsdag og torsdag neste uke.

– Vil komme farevarsler

Mjeldstad forklarer at det er langtransport av mild og fuktig luft fra sør i Atlanterhavet som skaper nedbøren.

– Vi kaller det en atmosfærisk elv. Dermed får vi mer regn enn om luftmassene hadde hatt sitt utspring lenger nord.

– Det vil garantert komme farevarsler. Dette er mye nedbør selv til Vestlandet å være, legger han til.

Mildt på Østlandet

Østlandet slipper imidlertid unna de verste nedbørsmengdene. Men den milde luften slipper ikke taket på veien over fjellene.

Neste torsdag er det blant annet meldt 11 grader i Oslo, ifølge Yr.no.

– Det ser ut som vi får temperaturer godt opp på plussiden. Torsdag blir den varmeste dagen, med et snitt på mellom 7–8 grader Østafjells, sier Mjeldstad.

– Er det fare for at snøen forsvinner?

– Den vil nok minke noe, men her er det store lokale forskjeller. Det man kan risikere er at den bløte snøen vil fryse inn mot neste helg. Dermed er det fare for islagte løyper, og det er ikke bra.

Selv om temperaturene er uvanlig høye for januar å være, er det lite som tyder på rekordvarme, ifølge Mjelstad. Han viser til varmerekorden for Oslo i januar på 12.5 grader. Den er datert til 30.01.1898.

Vanskelige kjøreforhold i Agder

I Agder har de allerede fått en forsmak på neste ukes nedbørsbølge. Her er det søndag sendt ut farevarsel for snø. Frem til mandag morgen kan det komme opp mot 15–25 cm snø på 24 timer. Det opplyser Metereologisk institutt på Twitter:

Mjelstad advarer mot vanskelige kjøreforhold på E18 og for Sørlandsbanen.

– Såpass mye og tung snø kan også være en utfordring for strøm- og mobilnettet, legger han til.

Han sier snøværet vil vare frem til mandag morgen.

Vil ikke påvirke strømprisen

Graziella Devoli er vakthavende jordskredvakt i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Hun sier de følger situasjonen tett.

– Vi skal vurdere situasjonen på nytt i morgen. Det vil komme et varsel fra oss, men vi vet ikke hvilket nivå ennå, sier hun.

Devoli ber folk følge med på varslingstjenestene til NVE de kommende dagene.

Hva har så nedbøren å si for fyllingsgraden i vannmagasinene i fjellet i Sør-Norge? Kan neste ukes påfyll av regnvann gi utslag på strømrregingen?

Ikke nødvendigvis, skal vi tro vakthavende hydrolog ved NVE Peter Borsanyi.

– Magasinene varierer veldig i størrelse. De mindre får fint med påfyll, men det vil nok ikke ha noen effekt på strømprisene, sier han.