Industrien frykter konsekvenser av Aps interne oljestrid

– Arbeiderpartiet vil: Avslutte alle særordninger for oljeindustrien hvor fellesskapets midler tar kostnaden for å lete etter – og åpne nye oljefelt. Avskaffe leterefusjonsordningen og redusere friinntekten. Vri skattefordelene over til grønne næringer, heter det i forslaget fra Klima- og miljøutvalget i fylkeslaget i Østfold som er oversendt partiets landsmøte.

Det skriver Klassekampen.

Petra Brinch ledet klimautvalget som formulerte forslaget, og mener ordningen bør skrotes både av miljøhensyn og fordi de ikke vil bruke fellesskapets penger på oljefelt som hun mener neppe blir lønnsomme.

Også AUF ønsker en debatt om ordningen, sier leder Ina Libak.

Leder Barbro Auestad samfunnspolitisk avdeling i LO-forbundet Industri Energi mener det er destruktivt å så tvil om ordningen.

– Ordningen bidrar med veldige summer til fellesskapet og tjener oss godt, sier Auestad.

Hun advarer om at en usikkerhet om ordningen kan føre til at utenlandske selskaper kvier seg for å gjøre investeringer i Norge.

Libak og Brinch forstår uroen.

– Men jeg er uenig i at løsningen er å fortsette. Det verste vi kan gjøre for de mange tusen som jobber i oljen er å la det skure og gå, sier Libak.

I en opptelling VG gjorde mandag ble det klart at 213 av 300 delegater på Arbeiderpartiets landsmøte i april ligger an til å stemme imot kompromisset om oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. Landsmøtet i Ap ble i 2017 enig om å verne deler av områdene her, men åpne for en konsekvensutredning av andre deler.