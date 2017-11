Dobbelt så lang venting på fedmeoperasjon i Norge som i Sverige

Villy Våge var den første som utførte slike operasjoner i Norge, og han leder i dag Norsk kvalitets­register for fedmekirurgi. Registeret har for første gang laget en landsdekkende oversikt over hvor lenge pasienten må belage seg på å vente, skriver Bergens Tidende.

– Ventetiden har sannsynligvis gått noe ned i Norge de siste årene. En grunn er at mange har kjøpt fedmeoperasjoner privat, blant annet på grunn av lang ventetid i det ­offentlige. Det betyr et todelt helse­vesen. Dette synes urettferdig, sier Våge.

I dag får rundt 3.000 pasienter i Norge fedmekirurgi hvert år.

– Det offentlige kjøper så godt som aldri slike operasjoner av de private. Det gjør de i Sverige, sier Våge, som har sammenlignet ventetiden hos oss og våre naboer i øst. I Sverige gjelder den generelle behandlingsfristen på seks måneder også for fedmeoperasjoner.