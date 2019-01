Kiwi-angrep kan være første knivstikking utført av islamistisk ekstremist i Norge

Mannen er 20 år gammel, kommer fra den russiske republikken Basjkortostan og er russisk statsborger, opplyser PST-sjef Benedicte Bjørnland til NTB. Han kom til Norge via Sverige torsdag.

– Han har forklart at han har en tilknytning til islam, og så har han forklart at han ønsket å drepe flere mennesker og at dette var en terrorhandling, sier hun.

Mannen er siktet for brudd på straffelovens paragraf 131 , som omfatter terrorhandlinger. PST vil vurdere om hendelsen påvirker det generelle trusselbildet.

Fengslingsmøte lørdag

Mannen har fått oppnevnt advokat Ola Lunde som forsvarer. Han kommer til å treffe klienten først i forbindelse med fengslingsmøtet, som holdes lørdag, skriver Aftenposten.

Ifølge PST-sjefen er det per nå ikke avdekket at mannen har tilknytning til noen kjente terrororganisasjoner.

– Men det vil etterforskningen søke å avklare, sier hun.

En norsk kvinne i 20-årene er kritisk skadd etter å ha blitt knivstukket i en Kiwi-butikk i Møllergata i Oslo. Politiet fikk melding om hendelsen torsdag klokken 12.53. Først ble saken etterforsket av Oslo politidistrikt.

Kan være første angrep av denne typen

– Fredag morgen besluttet Riksadvokaten at etterforskningen av knivangrepet overføres til PST. Bakgrunnen er opplysninger siktede kom med i avhør torsdag kveld, opplyser Bjørnland.

Til Nettavisen sier Bjørnland at dette kan være det første knivangrepet med tilfeldig offer her i landet som potensielt kan knyttes til ekstrem islamisme.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) kommenterte fredag knivangrepet på den unge kvinnen.

– Jeg tenker på henne og hennes familie i en meget vanskelig stund, sier han.

Trolig tilfeldig offer

Etter knivstikkingen opplyste operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB at kvinnen sto i kassen for å betale da hun ble stukket i ryggen.

– Alt tyder på at hun var et tilfeldig offer, sa operasjonslederen.

Kvinnen ble brakt til Ullevål sykehus med kritiske skader, men tilstanden ble betegnet som stabil.

Mannen løp fra butikken og ble pågrepet av politiet i nærheten av åstedet etter kort tid.

Den russiske ambassaden i Oslo omtalte fredag saken på sin Facebook-side.

– Ambassaden er i kontakt med politimyndigheter, heter det.

Ifølge NRK , som siterer det russiske nyhetsbyrået Tass, arbeider russiske myndigheter med å finne ut mer om mannen og bakgrunnen hans.