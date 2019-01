Tajik varsler ny kamp mot abortendringer

Tajik er ikke klar for å gi seg i kampen mot endringer i abortloven etter at KrF fikk gjennomslag for å fjerne muligheten for fosterreduksjon ved friske flerlinger.

– Det er en ekstremt brutal påkjenning de nå legger på kvinner med flerlinger i magen. Alternativet disse kvinnene nå står overfor, er å måtte ta vekk alle eller beholde alle, sier Ap-nestlederen til Dagsavisen.

Strid om lovendring kreves

Det er strid om innstrammingen i loven faktisk krever en lovendring og derfor må opp i Stortinget. Sps Kjersti Toppe mener endringen kan gjøres uten en lovendring, mens Ap-leder Jonas Gahr Støre er klar på at saken må opp i Stortinget.

Det samme mener helseminister og Høyre-nestleder Bent Høie, men ifølge ham må også motstanderne i den nye firepartiregjeringen stemme for.

– Dette står i regjeringsplattformen. Den har alle partiene sluttet seg til, og da må alle stemme for, sa Høie til Dagsavisen fredag.

Fristilling

Tajik håper derimot at Høyre, som har tradisjon for å fristille egne stortingsrepresentanter i samvittighetsspørsmål, vil gjøre det igjen.

– Jeg merker meg at ingen av regjeringspartiene har svart på om de vil fristille representantene sine, men det vil overraske meg om kvinnebevegelsen i Høyre sitter stille og ser på at Erna Solberg forhandler vekk seirene deres fra landsmøtet, sier Tajik som mener fristilling er den eneste muligheten for å stanse lovendringen.

Frp støtter opprydning

Overfor NTB understreker Åshild Bruun-Gundersen, Frps helsepolitiske talsperson, at partiets representanter er fristilte i saker som abortloven, men at partiet støtter en opprydning i regelverket.

Justisdepartementet konkluderte i 2016 med at retten til selvbestemt abort inntil tolvte svangerskapsuke også omfatter retten til å redusere antall fostre i et flerlingsvangerskap. Et forbud mot dette vil derfor kreve en endring i abortloven, fastslås det.