Hareide vil ikke svare på kritikk fra sine egne

I et intervju med NRK Hordaland sier Beate Husa, gruppeleder for KrF i fylkestinget i Hordaland, at hun har fått kraftige reaksjoner fra partifeller i saken.

Kritiske vestlendinger

Striden dreier seg om at KrFs familiepolitiske talsmann, Geir Jørgen Bekkevold, som er prest, viet partiets kommunikasjonssjef Mona Høvset og hennes kvinnelige samboer.

Les også:

– På Vestlandet, hvor KrF har mange av velgerne sine, er denne saken blitt tolket som at politikken til KrF er endret, og at sentrale personer ønsker å skyve partiet i en mer liberal retning, på tvers av det som er vedtatt i partiprogrammet, sier Beate Husa til NRK.

Alley, Ned / NTB scanpix

Bekkevold har tidligere uttalt at han alltid har vært opptatt av å skille mellom rollen som prest og rollen som politiker. Husa kaller det naivt.

– Undervurderte sprengkraften

– Man vil alltid bli tolket som stortingsrepresentant, og det en gjør, vil selvsagt bli tolket ut fra partiprogrammet. Da er dette blitt tolket som et sterkt signal om en annen politikk i KrF enn det som er vedtatt og bestemt i partiapparatet.

Les også:

Husa ser vielsen i sammenheng med partileder Knut Arild Hareides deltakelse i Pride-paraden i 2016, og mener det er skadelig for partiet.

Tidligere denne uken konkluderte KrFs sentralstyre med at det fortsatt har tillit til partiets familiepolitiske talsperson. KrF-leder Knut Arild Hareide sa samtidig at ledelsen hadde undervurdert sprengkraften i saken.

Søndag opplyser partiets kommunikasjonsrådgiver Stig-Øyvind Blystad til BT at Hareide «takker nei til å kommentere denne saken».

Les også: