Uklart når KrF feller dom over Listhaug

– Vi har ikke konkludert. Det er ikke sikkert at vi vil konkludere i dag heller, sa KrF-leder Knut Arild Hareide til NTB fredag morgen.

Kort tid etter samlet stortingsgruppa seg til et møte, men det var en fåmælt partileder som kom ut ved 10-tiden.

– Vi har naturlig nok diskutert mistillitsforslaget som ligger til behandling i Stortinget, men jeg har ingen ting å melde på bakgrunn av det møtet, sa Hareide til NRK.

Selv om Senterpartiet formelt heller ikke har bestemt seg ennå, kan KrFs stemmer avgjøre om Sylvi Listhaug (Frp) fortsatt har Stortingets tillit.

Kan ta dager

– Vi har tiden fram til tirsdag på å bestemme oss, sa partiets parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan da han ble omringet av pressefolk i vandrehallen fredag formiddag.

Han holder det åpent når KrF vil bestemme seg, om landsstyret må kobles inn og hva som blir konklusjonen.

– Tilliten til statsråden ble ikke akkurat styrket i går, sa Grøvan og viser til justisministerens beklagelser.

At KrFs beslutning kan medføre regjeringskrise er en del av vurderingen som partiet nå må gjøre.

– Det er selvsagt en del av vurderingen, men dette er også en enkeltsak som angår statsråden, sier han.

Hardt mot hardt?

Det er ventet at statsminister Erna Solberg (H) – godt sekundert av Frp-leder Siv Jensen – vil sette hardt mot hardt og stille kabinettsspørsmål dersom Listhaug må gå.

Alternativet er at regjeringens to fremste kvinner selv ofrer Listhaug ved å be henne om å trekke seg selv, men det er lite som tyder på at Frp vil finne seg i dette.

Mener Listhaug bør gå

I praksis vil KrF dermed kunne bidra til å felle regjeringen dersom partiet skulle stemme for mistillitsforslaget. Torsdag var det lite som tydet på at partiet ville gå inn for mistillit mot Listhaug, men flere stemmer i KrF mener nok er nok.

En av dem er mangeårig stortingsrepresentant Geir Bekkevold i KrF.

– Hvis Sylvi Listhaug ønsker sin egen regjering alt godt, så kunne hun kanskje gått til landets statsminister og sagt at hun trekker seg, skriver Bekkevold på Twitter torsdag kveld. Han synes det er «trist at landets justisminister tar så mye oppmerksomhet».

Overfor VG slo han senere fast at landet ikke er tjent med en justisminister som opptrer så splittende, som han uttrykte det.

Hareide: – Svekket tillit

KrF-leder Knut Arild Hareide ville torsdag kveld ikke si om partiet kommer til å støtte forslaget om mistillit, men fastslår at det naturligvis er noe KrF må vurdere.

– Vi har i kveld fremmet sterk kritikk mot justisminister Sylvi Listhaug, og det er ikke tvil om at denne uka har svekket vår tillit, sa han under NRKs Debatten.

Mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug skal behandles på Stortinget kommende tirsdag. Forslaget ble framsatt av Rødt torsdag, og støttes av både Arbeiderpartiet, MDG og SV.