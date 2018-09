Nortura føler seg presset bort fra buregg

Direktør for egg i Nortura, Bjørn Tore Hansen, forteller at etterspørsel fra industrien, dagligvarekjeder og andre er bakgrunnen for omleggingen, skriver Nationen.

– Etter at Reitangruppen gikk ut og var tydelige på at de ikke ønsker egg fra «burhøner» i sine varer fra 2025, blir industrien nødt til å tilpasse seg kravene til kundene, sier Hansen.

For seks år siden måtte norske produsenter legge om til miljøinnredede bur, etter at «nakne» hønsebur ble forbudt. Omleggingen har kostet norske bønder dyrt. Nå er det miljøburene som forsvinner. Men Nortura understreker at omleggingen ikke er deres initiativ.

– Nortura har et balansert bilde på dette, og sier at produksjonsformene er likeverdige, med ulike fordeler og ulemper, sier Hansen.

Dyrevernerne er imidlertid godt fornøyd.

– Dette vil redde over en million høner fra et liv i bur hvert eneste år, skriver Hilde Valbjørn Hagelin, daglig leder i dyrevernsorganisasjonen Anima – Stopp dyremishandling, i en mail til NTB.

I forrige uke besluttet Orkla Foods Norge å gå over til kun å bruke egg fra frittgående høner i sine produksjoner innen januar 2020.