Hevingen av fregatten Helge Ingstad kan starte mandag

– Sjøforsvaret, Forsvarsmateriell og BOA (bergingsselskap, red.anm.) mobiliserer søndag kranlekterne og andre enheter ut til havaristedet. Mobiliseringen gjennomføres for å være mest mulig forberedt dersom et godt nok værvindu åpner seg, heter det i en melding fra Forsvaret lørdag kveld.

Værprognoser

Værprognosene viser at været og vinden legger seg natt til søndag, og indikerer rolig vær i begynnelsen av kommende uke. Hvorvidt værvinduet blir langt nok til å gi den nødvendige tiden på fem-seks dager for å gjennomføre hevingen av KNM «Helge Ingstad», er fortsatt usikkert.

– En eventuell beslutning om igangsettelse av hevingsoperasjonen tas mandag morgen, opplyser Forsvaret.

Fregatten KNM Helge Ingstad har ligget i Hjeltefjorden i Hordaland etter at den kolliderte med oljetankeren Sola TS torsdag 8. november.

Kranfartøy

Hevingen skal gjennomføres ved at kranfartøyene Gulliver og Rambiz legges ved fregatten. Den skal tømmes for diesel i utsatte områder, og deretter gradvis bli heist opp. Planen er videre å få Helge Ingstad over på den store, nedsenkbare lekteren Boabarge 33, som så skal heves.

Etter å ha blitt tømt for farlig utstyr, blant annet ammunisjon, skal fregatten fraktes til Haakonsvern på lekteren. Først da blir det klart om fregatten skal repareres eller skrotes.

Bergingen har blitt anslått til å koste over en halv milliard kroner, og prisen øker ettersom arbeidet har blitt forsinket.

Etter hva TV 2 erfarer, stiger kostnaden med minst 3 millioner kroner per dag med utsettelse.