Stortingspresidenten tror Hagen har tapt nobel-slaget

– Det er et overveldende flertall som mener at Carl I. Hagen ikke kan velges til Nobelkomiteen, sa Thommessen da han torsdag presenterte den endelige innstillingen fra Stortingets valgkomité.

Thommessen slo fast at Høyre stiller seg på flertallets side i valgkomiteen. Fremskrittspartiet står dermed alene om mindretallsinnstillingen som ber om at Hagen velges til Nobelkomiteen.

-Bryter konstitusjonell sedvane

Hagen var selv til stede i vandrehallen da stortingspresidenten redegjorde for valgkomiteens innstilling. Til tross for alt, mener han fortsatt at det er åpent inntil fredagens votering er over.

– Stortingspresidenten hadde en ryddig og grei forklaring, men han ville ikke gå inn på om Stortinget skal bryte det jeg mener er en konstitusjonell sedvane, nemlig at dersom det er én representant som ønsker å stemme for begge forslagene, så skal de settes opp særskilt, hver for seg, sier Hagen.

Når Stortinget fredag skal ta stilling til hvem som skal utnevnes til Nobelkomiteen, vil flertallet kreve at man først skal stemme over hvorvidt en ikke-valgbar person kan fremmes eller ikke. Slik vil opposisjonen utelukke Hagen. Stortinget vedtok tidligere denne uken at representanter og vararepresentanter ikke kan velges til komiteen.

Vil kreve at det stemmes over Hagen

Spørsmålet blir om Frp kan kreve at det skal stemmes over Hagens kandidatur. Hagen mener det er dekning i Stortingets forretningsorden for det, og at det altså er tilstrekkelig om bare én stortingsrepresentant ber om at det stemmes. Stortingspresident Olemic Thommessen er ikke enig.

– Én kandidat kan ikke diktere hvordan voteringen skjer. Det eneste punktet er hvorvidt vi skal ha skriftlig votering eller ikke. Det kan én kandidat kreve, sier Thommessen.

– Hvis stortingsflertallet går inn for at det skal velges et visst antall kandidater, er det ikke logisk at man kan velge flere. Da vil det bli avvist, tilføyer han.

Det ligger dermed an til at Stortinget fredag vil velge kun ett fast medlem til Nobelkomiteen, og at Fremskrittspartiets plass vil stå tom. Vararepresentant Kristin Clemet (H) vil rykke opp for å fylle plassen.

– Frp kan på et senere tidspunkt fremme forslag om kandidater som er valgbare til komiteen og ha en forventning om at den som da fremmes, vil bli valgt, sier Thommessen.

Han ville ikke si noe om hvordan fredagens votering legges opp. Først vil han ha en samtale med Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi for å avklare utestående spørsmål.

Finleser forretningsordenen

Det ser ut til at voteringsreglene og Stortingets forretningsorden blir sentrale temaer helt til siste slutt av nobel-bruduljen. Frp fikk torsdag formiddag avklaring fra konstitusjonell avdeling på Stortinget på noen siste spørsmål.

Fremskrittspartiet henviser til paragraf 59 i Stortingets forretningsorden. Den går ut på at om det foreligger flere forslag i en sak, så skal presidenten sette hvert av dem under avstemning i «logisk rekkefølge».

– Vi legger til grunn Stortingets mangeårige praksis med å kunne stemme for de vi er for og imot det vi er imot, sa Limi da partiets merknader ble overlevert valgkomiteen.