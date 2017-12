Undersøkelse: Sykehusleger hardt presset

– Det er uttrykk for en ganske stor underbemanning, sier Christer Mjåset, leder i Yngre legers forening (Ylf), til Klassekampen.

Ylf som står bak undersøkelsen om sykehuslegenes arbeidsbelastning, og 3.000 medlemmer fra hele landet har svart. Mjåset er ikke overrasket over tallene fra undersøkelsen og beskriver situasjonen som «en ansvarsfraskrivelse fra arbeidsgiver».

45 prosent svarer de ikke får tilstrekkelig tid til å spise, og ifølge avisen er det da ikke snakk om matpauser, men tid til å tygge brødskiven. 14,5 prosent svarer at de i liten eller svært liten grad føler de kan ta seg tid til å gå på do når de har behov for det. Tar du med dem som svarer «i noen grad», er tallet 45 prosent.

41 prosent svarer at det ikke er tilstrekkelig hviletid etter vakt og at de ikke føler seg uthvilt før de skal på jobb igjen, og nesten 9 prosent sier at de har opplevd å ufrivillig sovne på vakt.

– Situasjonen går ut over de unge uten faste stillinger, som må̊ ta flere pasienter, jobbe overtid og heller ikke får betalt for det. Det er en kortsiktig strategi for sykehusene for å holde budsjett. At én av ti sovner ufrivillig på vakt er ganske høyt. Vi kommer til å ta grep framover, sier Mjåset.