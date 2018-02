Fellesforbundet: Streikevilje for å stanse billig innleie

Fellesforbundet er det største fagforbundet i privat sektor og vanligvis først ut i lønnsoppgjøret med arbeidsgiverforeningen Norsk Industri som motpart. Et av kravene fra Fellesforbundet ved årets oppgjør er å sikre utenlandske arbeidstakere mer i kompensasjon for reise og opphold.

– Vi er villige til å sette absolutt alle kluter inn for å lukke disse råtne greiene som har oppstått, sier forbundsleder Jørn Eggum til Klassekampen.

Årets oppgjør starter i midten av mars. Både LO og NHO har representantskapsmøter 27. februar der hovedkravene blir vedtatt. Fordi årets oppgjør er et hovedoppgjør, kan det kan forhandles om alt i hovedavtalen, ikke bare lønn.

Eggum forklarer hvorfor Fellesforbundet plasserer vilkårene for innleid arbeidskraft helt fremst på kravlisten:

– Hvis vi ikke fikser dette i år, tror jeg vi setter både lokalt næringsliv og hele lønnsdannelsen i spill. Det siste fordi man da vil få en overenskomst som ikke driver med utjevning, fordi den er tøyelig og ikke setter merke.

Norsk Industri mener lovfestet minstelønn ikke omfatter betaling for reise, kost og losji for arbeidere som leies inn fra land med lavere lønnsnivå, fordi det i så fall ville bryte med EU-reglene.

Om praksisen med å leie inn via bemanningsbyråer sier Eggum:

– Det skal ikke gå an å sette opp en postkasse utenfor et verft, også sende folk fra Polen og hevde at de er inntatt i bedriften i postkassen og derfor ikke skal ha utgiftsdekning.