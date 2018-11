Siv Jensens hytteleie vekker fortsatt reaksjoner

– Det er oppsiktsvekkende at Jensen ikke forstår at det er nødvendig å være så åpen som mulig i en sak der det begynner å henge ved en mistanke om at noen har noe å skjule. Man må ha åpenhet som prinsipp, og det har ikke Siv Jensen hatt, sier stortingsrepresentanten til Dagens Næringsliv.

Avisen har tidligere skrevet at statsråden leier hytte av milliardæren i Oslofjorden for 40.000 kroner i året. Ifølge DN nevnte hun ikke at hun også leier båtplass da hun svarte Stortinget om hytteleieavtalen. Statsministerens kontor fikk vite om den andre avtalen for en ukes tid siden.

– Det er mulig hun rent formelt kan komme seg unna med å ikke ha opplyst om tilleggsavtalen. Men det har i flere omganger kommet ny informasjon, og forklaringen har blitt endret. Da burde alle kortene legges på bordet. Det vi står igjen med, er en mistanke om at noen har noe å skjule, mener Bjørdal.

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV), som tidligere har spurt statsråden om hyttesaken, vurderer å ta den til kontrollkomiteen.

– Det er en ting som gjenstår før det blir en kontrollsak, og det er å se om regjeringen vil gjennomføre en taksering og få en objektiv vurdering av om dette er en gave eller ikke. Per i dag nekter Jensen for at det er en gave, men hun dokumenterer det ikke. Hvis de ikke takserer, så blir det kontrollsak, sier han.

Det var i svaret til Fylkesnes at Jensen spesifiserte at hun svarte «noe mer utfyllende» om leien av hytta.

Statssekretær Petter Tvedt (Frp) svarer på kritikken på vegne av Jensen.

– Hun har svart på to konkrete spørsmål fra Stortinget knyttet til hytten. Det er også feil når det hevdes at forklaringen har blitt endret. Faktum i denne saken har hele tiden vært det samme: Dette er en ordinær leieavtale og ikke noen gave, sier han.