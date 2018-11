KrF oftere enig med Høyre enn med Ap på Stortinget

Organisasjonen har satt sammen en oversikt over hvem som stemmer sammen med hvem i sakene Stortinget behandler. Tallene er basert på data fra Stortingets eget elektroniske voteringssystem.

Ifølge oversikten stemte KrF sammen med både Høyre og Frp i åtte av ti voteringer i stortingssesjonen 2017/2018, skriver Dagens Næringsliv. I fem av ti voteringer var KrF og Ap enige.

De siste ni årene, inkludert voteringene så langt i år, har KrF stått mest med Høyre. KrF har stått sammen med Høyre i 77 prosent av sakene, mens KrF har stått sammen med Ap i 54 prosent av sakene, viser oversikten.

Nestleder i Ap, Hadia Tajik, sier til DN at hun ikke er overrasket over at KrF har stemt mye sammen med Høyre på grunn av samarbeidsavtalen de og Venstre hadde med Høyre og Frp-regjeringen fra 2013. Hun peker på at Ap og KrF har funnet sammen i mange saker etter stortingsvalget i 2017 da samarbeidsavtalen med regjeringen opphørte.