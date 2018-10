Solberg sier unnskyld til Tolga-brødre

– Jeg synes det er riktig at når man lokalt sier unnskyld, så mener jeg at vi skal gjøre det fra alle myndighetssider i dag, sa statsminister Erna Solberg (H) i et direktesendt intervju på Dagsrevyen torsdag kveld.

Senere samme kveld møtte Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug i Debatten på NRK og møtte den ene av de tre brødene, Magnus Holøyen. Ordføreren sa at det er viktig å komme til bunns i hva som har skjedd og at brødrene skal få det innsynet og forklaringene de trenger.

– Jeg kan ikke be om unnskyldning før jeg vet hva jeg skal be om unnskyldning for. Men jeg beklager veldig hvis gutta opplever det som om kommune ikke har villet dem vel, sier hun videre.

Økte inntekter

Det var VG som lørdag skrev om de tre brødrene som var blitt registrert som psykisk utviklingshemmede i hjemkommunen Tolga. Kommunen kunne dermed sikre seg økte inntekter fra staten over flere år.

Tester gjort av brødrene i år, har vist at to av dem ikke har noen utviklingshemming i det hele tatt. Den tredje broren fikk diagnosen moderat psykisk utviklingshemmet, men først to år etter at kommunen først registrerte ham med dette. Den ene av brødrene fikk opphevet vergemålet i februar, den andre i juni. Etter et TV-innslag onsdag kveld, kom vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark fram til at også den tredje brorens vergemål skulle oppheves.

– Makt over eget liv

– Det er ikke slik at folk skal bli fratatt myndigheten over sitt eget liv på denne måten. Det er derfor vi har en ny vergemålslov. Det er noen grunnleggende rettigheter som dreier seg om respekt for at hver enkelt skal få lov til å ha makt i sitt eget liv, sier statsministeren.

Hun understreker at det er spesialisthelsetjenesten som skal stille en eventuell diagnose om psykisk utviklingshemming, og det skal skje etter en grundig utredning.

Samtidig forsvarer Solberg ordningen som gir kommunene ekstra inntekter dersom de har mange med en slik diagnose.

– Når vi har mange små kommuner, må det avspeiles i inntektssystemet når det er tunge brukere med store rettigheter, sier hun, men påpeker at dette er et tillitsbasert system.

Solberg sier det ikke er noen indikasjoner på at det finnes flere lignende saker i Norge i dag.

