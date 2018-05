170 barn skal ut av norske asylmottak

Det kommer fram i den første lekkasjen fra det reviderte budsjettet, skriver TV 2.

Foreldre som av ulike grunner ikke har ID-dokumenter og som er godkjent av norske myndigheter, har tidligere ikke fått bosetting i en kommune. Det har ført til at mange barn har blitt boende på asylmottak i årevis.

Men nå setter regjeringen barnas behov først.

– Det kan være ulike grunner til at man ikke har fått godkjent sin identitet. Det kan være problemer i det landet man kommer fra, og vi ser at dette tar tid, så derfor skjærer vi nå igjennom slik at disse barnefamiliene kan bli bosatt i en norsk kommune, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Det fulle reviderte nasjonalbudsjettet kommer 15. mai.

