Terrorrettssak mot mulla Krekar starter i Italia 15. januar

Italienske myndigheter hevder Najmuddin Faraj Ahmad (61), kjent som mulla Krekar, leder et terrornettverk kalt Rawti Shax med tilknytning til ekstremistgruppa IS. Saken skulle startet i mars i 2017, men har blitt utsatt flere ganger.

Nå er den berammet til 15. januar, opplyser Krekars italienske advokat Enrica Franzini i en epost til ABC Nyheter lørdag formiddag.

– Dersom han blir dømt i Italia, skal han sone i Italia. Det skal jeg sørge for, sier justisminister Per-Willy Amundsen til Nettavisen.

Krekar nekter straffskyld for hele tiltalen og kommer ikke til å møte til rettssaken blant annet fordi han ikke har norsk pass eller andre nødvendige reisedokumenter.

– Skal løse seg

Det er ikke første gang Frp har lovet å kaste Krekar ut av Norge. I november 2015 hadde regjeringen hemmelige møter med italienske myndigheter om å få utlevert mulla Krekar til Italia.

– Nå har andre land valgt å straffeforfølge ham, og vi har en aktiv tilnærming til å løse saken. Så får vi se hva utfallet av den italienske rettssaken blir, men dersom det blir terrordom i Italia, skal dette løse seg, sier Amundsen.

Krekars advokat, Brynjar Meling, tror ikke klienten blir utlevert.

– Hvorfor skal jeg tro på det når e-postkorrespondansen mellom politikerne i Norge og Italia viser at dette er en politisk sak og ikke en sak om terror? Jeg kunne ønske at justisministeren kunne konkretisere hvilke straffbare handlinger han har gjort som skulle ha noe med Italia å gjøre, sier Meling til avisen.

Langvarig rettsprosess

Ahmad ble pågrepet natt til 12. november 2015 i likhet med 17 menn i flere land i Europa. Pågripelsene var ledd i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi.

Oslo tingrett fastslo 29. juni 2016r at vilkårene for utlevering av Krekar til Italia var til stede, og dette ble stadfestet av både lagmannsretten og Høyesterett. Men Italia trakk tilbake utleveringsbegjæringen, en årsak kan være at de fryktet at varetektsfengsling under en langvarig rettssak kan føre til oversoning.

Ahmad kom til Norge som kvoteflyktning i 1991 og er vedtatt varig utvist av hensyn til rikets sikkerhet, men kan ikke sendes til Irak av frykt for tortur og henrettelse.