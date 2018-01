Hilsen til Nordli: - Takk for innsatsen, kamerat

Nordli blir husket av mange som en oppriktig, åpen, nøktern og jordnær mann.

– Jeg husker Nordli som en meget dyktig statsminister som fikk et vanskelig oppdrag. Jeg kan vel ikke si at vi direkte samarbeidet, siden vi var på hver vår side. Men forholdet var likevel preget av et så godt samarbeid som det kan være mellom opposisjon og regjering, sier tidligere statsminister Kåre Willoch (H) til NTB.

Willoch ble statsminister i Norge etter stortingsvalget i 1981, samme høst som Nordli ved årets start overlot ledelsen av Ap-regjeringen til Gro Harlem Brundtland.

Den siste store

Statsminister Erna Solberg (H), som er i Washington for å besøke USAs president Donald Trump, sørger over Nordlis bortgang.

− Det er med sorg jeg har mottatt meldingen om at tidligere statsminister Odvar Nordli er død. Med ham er en sentral politiker fra etterkrigstiden gått bort, sier statsminister Solberg i en pressemelding.

− Jeg vil takke Nordli for innsats for land og folk gjennom et langt liv.

Aps stortingsrepresentant Martin Kolberg snakket med Nordli bare et par dager før han døde.

– Når Odvar Nordli er død, er den siste av de store i Arbeiderpartiets storhetstid gått bort, sier Kolberg til VG.

Sosiale medier

– Han var hedmarkingen og internasjonalisten som ble Norges statsminister. En mann med vanlige meninger, og uvanlige evner har gått bort. Jeg vil savne den lune humoren, den menneskelige varmen og det brennende engasjementet, skriver NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg, som brukte Facebook for å minnes den tidligere statsministeren.

Flere brukte Stoltenbergs eksempel, og delte minner og sorg på sosiale medier.

– En bauta i norsk politikk er borte. Odvar Nordli, en av arbeiderbevegelsens pionerer og ledere, gikk bort i kveld. Etter seg etterlater han et samfunn og et land som i dag rangeres som et av verdens beste land å bo i. Takk for innsatsen kamerat, skriver nåværende AUF-leder Mani Hussaini på Twitter.

Tidligere AUF-leder Eskil Pedersen takker også Nordli.

– Hvil i fred, Odvar Nordli. Norge og dagens generasjoner har mye å takke deg for!, skriver Pedersen på Twitter.

Hadia Tajiks rådgiver, Snorre Wikstrøm, skriver at en av hans livs store politiske forbilder har gått bort.

– Hvil i fred, Odvar Nordli. Samfylking og ett av mitt livs store politiske forbilder. Abortlov og arbeidsmiljølov er bare noen av de store sakene fra hans statsministerperiode, skriver Wikstrøm.

VM i Hamar

Nordli blir også husket utenfor politikken.

– Minnes Odvar Nordli med respekt og takknemlighet for alle hyggelige timer sammen på skøyteløp. Satt sammen i arrangementskomiteen for VM på Hamar i 1985, skriver tidligere idrettspresident Børre Rognlien.

– Odvar Nordli var en av de første politikerne jeg kan huske fra tiden jeg begynte å skjønne hva politikk og statsminister var for noe. Husker godt at han var interessant å høre på. Hvile nå. Takk for innsatsen! skriver TV 2s sportskommentator Christian Petter Paasche.