Gjennomgår politiets regler for maktbruk

Politidirektorat varsler nå gjennomgang av instruksen for fysiske maktmidler. Direktoratet vurderer også å utrede helserisikoen ved bruk av spyttmaske på barn.

– Det er en trist del av politiets jobb å måtte gå inn i disse situasjonene, sier Tone Vangen, beredskapsdirektør i Politidirektoratet. Foto: Tore Meek / NTB

Flere tiltak kommer nå i kjølvannet av Aftenbladets avsløringer om politioppdrag i barnevernssaker.

– Jeg syns absolutt det er på sin plass at disse temaene løftes høyt, sier Tone Vangen, beredskapsdirektør i Politidirektoratet.

I februar dokumenterte Aftenbladet at politiet på ett år utførte 2800 oppdrag tilknyttet barnevernet. Politidirektoratet varslet da at det vil se nærmere på samhandlingen mellom barnevernet og politiet.

Som øverste ansvarlig for politiets maktmidler er beredskapsdirektør Tone Vangen sentral i dette arbeidet.

– Bedre oppfølging av tvangsbruk overfor barn er generelt på vår agenda, sier Vangen.

– Nå skal vi jobbe mer med å finne ut hva som er de riktige tiltakene. Vi er i startfasen med å lage en barnefaglig veileder i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Formålet er å sikre en tryggest mulig håndtering i de tilfellene politiet dessverre må gripe inn overfor barn. Det er trist og vanskelig når det skjer. Vi vil at situasjonene skal løses på en tryggest mulig måte.

Om bekymring for kvelning

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) viser altså til en bekymring for at bruk av spytthette i kombinasjon med håndjern øker risikoen for kvelning. Bruk av spytthette vil også kunne være traumatiserende for barn.

– Deler dere denne bekymringen?

– Da spyttbeskyttelse ble innført som maktmiddel, ble det gjort en risikovurdering. Og det ble konkludert at maktmiddelet er forsvarlig. Men når vi legger dette på bordet igjen, må vi også ta med dette innspillet. Vi må se om det finnes ny innsikt eller erfaring som vi skal ta i betraktning, sier beredskapsdirektør Vangen.

Utredning av helserisiko

Men å forby maktmiddelet, er trolig ikke aktuelt. Hun viser til at Justis- og beredskapsdepartementet nylig har uttalt at det av sikkerhetsmessige grunner kan være vanskelig å forby bruk av enkelte maktmidler mot mindreårige.

De statlige menneskerettighets-ekspertene i NIM mener myndighetene i minste fall bør utrede den helsemessige risikoen ved å bruke spyttmaske på barn.

– Vil direktoratet igangsette en slik utredning?

– Jeg tenker at det som NIM sier her, skal vi ta på fullt alvor og gå inn i, svarer Vangen.

– Betyr det at du vil sørge for at det blir foretatt en slik utredning?

– Vi skal i hvert fall ta med oss dette innspillet, og bruke all innsikt og kunnskap som finnes, når vi nå skal se på bruken av spyttbeskyttelse.

Maktmidler og barn

Beredskapsdirektøren mener at det er «vesentlig å ha god kontroll på dette maktmiddelet».

Flere aktører, som Barneombudet og NIM, har kritisert politiets instrukser og lover for ikke å omtale det spesielle hensynet politiet skal ta ved oppdrag mot barn. Menneskerettighetene tilsier som kjent at terskelen for å bruke tvang og makt skal være høyere enn overfor voksne.

Vangen bekrefter nå at én av politiets instrukser vil gjennomgås med tanke på hensynet til mindreårige.

– Politidirektoratet vil igangsette en revisjon av den generelle instruksen fra 2017 som omhandler bruk av politiets maktmidler, sier hun.

Denne instruksen regulerer når politiet kan bruke maktmidler som håndjern, strips, fotjern, transportjern, spytthette, pepperspray, slagvåpen, og patruljehund.

Oversikt nasjonalt?

Spyttbeskytter, som politiet kaller det, ble gjort tilgjengelig for politiet i Norge i 2012. Formålet er å avverge at politi og andre blir spyttet på.

Politidirektoratet har tidligere opplyst til justisdepartementet at det ikke kjenner til at noen er blitt skadet ved bruk av spyttbeskytter på disse årene.

Aftenbladet har spurt direktoratet om politiet fører statistikk over bruk av spyttbeskytter. Og om politiet fører statistikk over skader - på voksne og mindreårige - etter bruk av spyttbeskytter.

Svaret på begge spørsmålene er nei.

– Har ikke konkludert

Politiet er pålagt å registrere skader sak for sak – for eksempel dersom noen er bitt av en patruljehund. Men begrensninger i systemene gjør at direktoratet ikke får hentet ut kvalitetssikret statistikk.

– Politiet har i dag ingen oversikt over bruken av spytthette mot barn, selv om NIM og andre eksperter mener det foreligger en risiko for traumatisering og død. Er det aktuelt å få oversikt over omfanget av politiets bruk av spytthette mot mindreårige?

– Det er et alvorlig tema vi har oppe til behandling nå. Spesielt hvordan man skal håndtere bruken av dette maktmidlet overfor barn, og hvordan man på enklest måte kan sørge for en registrering av bruken. Vi har ikke konkludert ennå, sier Vangen.

– Trist del av jobben

– Er det aktuelt å begynne å føre nasjonal statistikk over omfanget av skader på barn?

– I det videre arbeidet er det naturlig at vi går inn og ser på denne konkrete problemstillingen, men det er for tidlig å konkludere på enkelttiltak, sier Vangen.

Det gjør inntrykk å høre om 16-åringen som sliter med psykiske problemer og traumer fra før, og gjentatte ganger blir utsatt for fysisk makt, håndjern og spytthette.

– Det er leit å høre, og det er en trist del av politiets jobb å måtte gå inn i disse situasjonene.

– Dette er en stor og kompleks problemstilling. Svarene er ikke enkle. Men vi hilser debatten velkommen. Og vi skal være med i dialogen og ta imot den innsikten og de innspillene vi kan få, sier Tone Vangen i Politidirektoratet.