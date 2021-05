17. mai-feiringen i gang for kongefamilien i ufyselig vær

I et skikkelig grisevær startet kronprinsfamilien 17. mai-feiringen med flaggheising på Skaugum. Utover dagen ankommer de Oslo for å feire med kongefamilien.

Prinsesse Ingrid Alexandra, kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit og prins Sverre Magnus under 17. mai feiring på Skaugum i Asker. På grunn av koronapandemien er det i år en annerledes feiring av nasjonaldagen Foto: Lise Åserud / POOL

NTB-Even Lübeck

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Kronprinsfamilien snakket med russen mandag formiddag. Foto: Lise Åserud / POOL / NTB

Kronprinsfamilien med de to hundene. Foto: Lise Åserud / POOL / NTB

Nasjonaldagen startet på Skaugum for kronprinsfamilien med et kort program utendørs i samarbeid med Asker kommune. De droppet å kjøre i åpne biler på grunn av været.

Like etter 09.30 kom de gående ut til de fremmøtte, som startet med å synge «Gud signe vårt dyre fedreland». Der var det utelukkende smil å se hos kronprinsfamilien, til tross for regnvær.

Deretter var det duket for en tale fra Askers ordfører Lene Conradi (H), der Conradi pratet om det vanskelige siste året og hvor takknemlig hun var for at kongefamilien har stilt opp.

Snakket med de fremmøtte

Kronprinsfamilien ble stående med de to hundene Milly Kakao og Muffins Kråkebolle. Etter at det offisielle opplegget var over, gikk kronprinsfamilien bort til de fremmøtte.

– Hva skal dere i dag, sa de til fire russ.

– Ut og rulle, svarte den ene.

– Middag med bussgjengen, svarte den andre.

Skal synge nasjonalsangen

Like før 10.00 reiste de av gårde fra Skaugum.

Kongefamilien vil på sedvanlig vis troppe opp på slottsbalkongen klokken 11.30 for å overvære nasjonaldagsmarkeringen.

Markeringen avsluttes ved at kongefamilien synger nasjonalsangen sammen med resten av landet klokken 12.00.

Barnekor, skoleelever og Gardens drill og musikk får samles til arrangement på Slottsplassen 17. mai når kongefamilien kommer ut på balkongen.

I utgangspunktet er det bare lov å samle ti personer til arrangement i Oslo etter dagens regelverk, men Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet har vurdert at det kan gjennomføres på en smittevernmessig forsvarlig måte.

Kjøretur, men hvor?

I løpet av dagen vil kongeparet og kronprinsparet gjennomføre en kjøretur i noen av Oslos bydeler. På grunn av smittevernreglene kan vi ikke oppgi klokkeslett og nøyaktig sted for kjørerutene, opplyser Kongehuset.

På ettermiddagen går kongeparet og kronprinsparet om bord i kongeskipet Norge for å slutte seg til en båtparade i Oslofjorden med hundrevis av småbåter.

Etter båtparaden reiser kongeskipet videre mot Tønsberg.