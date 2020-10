Strid om formuesskatt på Frps landsmøte

Fremskrittspartiets ungdomsparti krever at formuesskatten må fjernes helt i høstens budsjettforhandlinger, men møter motstand fra moderpartiet.

Frp-leder Siv Jensen taler på partiets landsmøte på Gardermoen lørdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

FpU mener Frp må gå til samtalene med krav om å «avskaffe hele formuesskatten».

– En økning i verdsettelsesrabatten som regjeringen i statsbudsjettet legger opp til, er ikke nok hvis man skal få næringslivet og norsk økonomi på fote igjen, skriver ungdomspartiet.

Men redaksjonskomiteen, som har gått gjennom innspillene før lørdagens landsmøte, anbefaler at forslaget avvises. Det er Frp-nestleder Sylvi Listhaug som leder redaksjonskomiteen.

Regjeringens budsjettforslag om å øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler fra 35 til 45 prosent neste år betyr lettelser på totalt 1,37 milliarder kroner i formuesskatten.

Debatten om formuesskatten går høyt. I en fersk rapport som regjeringen bestilte, ble det slått fast at «økt formuesskatt for majoritetseiere i nært eide, små og mellomstore virksomheter i gjennomsnitt bidrar til å øke sysselsettingen i den virksomheten de eier.»

Nei til Norwegian-støtte

I en annen resolusjon foreslår FpU at staten ikke skal støtte Norwegian. Det sterkt forgjeldede flyselskapet har slitt tungt gjennom koronapandemien.

– Fremskrittspartiet bør ikke under noen omstendigheter gi statsstøtte til selskaper, heter det i resolusjonsteksten.

FpU viser til at Frps tro på kapitalismen og markedsøkonomien er en grunnpilar i partiet.

Redaksjonskomiteens innstilling er at forslaget ikke skal behandles av landsmøtet, men oversendes til Frps stortingspolitikere i stedet.

Listhaug varslet nylig at Frp vil ta initiativ til å finne en løsning som redder Norwegian gjennom krisen, av frykt for «monopol, høye priser og et dårligere tilbud».

Kutt i bilavgifter og bistand

Totalt skal 23 resolusjoner behandles på lørdagens korona-utsatte og sterkt nedskalerte landsmøte.

Flere av forslagene handler om Frp-krav som skal tas opp i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene i november. Mange av kravene er allerede vedtatt av partiets landsstyre.

Kutt i bilavgifter, bistand og grensehandelsutsatte varer som alkohol, brus og godteri er forslag redaksjonskomiteen anbefaler at landsmøtet slutter seg til.

Fremskrittspartiet vil også avvise regjeringens forslag til kutt i den såkalte nettolønnsordningen for sjøfolk.

Fredag ble det også kjent at Frps stortingspolitikere vil at Norge formelt skal ta opp dataangrepet på Stortinget med Nato. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er imidlertid skeptisk til et slikt grep.

Sist uke slo Utenriksdepartementet fast at Russland sto bak dataangrepet mot Stortinget nylig.

Opposisjon

Fremskrittspartiet var med i statsminister Erna Solbergs (H) regjeringsprosjekt fra starten høsten 2013, men forlot samarbeidet i januar i år. Da var det bare ett år siden Høyre, Venstre, KrF og Frp gikk sammen i en flertallsregjering.

Siden den gang har Frp ved en rekke tilfeller påført regjeringen nederlag ved å søke flertall sammen med de rødgrønne partiene på Stortinget. Samtidig fikk regjeringen i vår vedtatt sitt reviderte budsjett med støtte fra Frp.

Fremskrittspartiets opposisjonstilværelse har vært preget av koronapandemien, og partiet har slitt med å få et skikkelig oppsving på meningsmålingene etter regjeringsexiten. På et gjennomsnitt av nasjonale målinger hos Poll of polls ligger Frp i oktober på 12,7 prosents oppslutning, mens tallet var 12,6 i september og 11,0 i august.

