Vaksineringen kan få egen gransking

Opposisjonspolitikere krever en uavhengig undersøkelse av regjeringens valg av vaksinestrategi. Statsminister Erna Solberg (H) er åpen for ideen.

Vaksineringsprogrammet i Norge kan bli tema for en egen gransking. Foto: Berit Roald / NTB

NTB-Johan Falnes

Onsdag legger koronakommisjonen fram sin sluttrapport.

Men pandemien er langt fra over. Nå bekrefter statsminister Erna Solberg (H) at det kan komme nye undersøkelser framover, også når det gjelder vaksinestrategi.

– Det er helt naturlig at vi ser på hvordan vaksinasjonsprogrammet vårt har vært, sier statsministeren til NTB.

Nøyaktig hvordan regjeringen ser for seg veien videre, vil bli kjent etter at koronakommisjonens leder Stener Kvinnsland høytidelig har overrakt sin sluttrapport til statsministeren.

I denne rapporten er det pandemiberedskapen og den umiddelbare krisehåndteringen som er i søkelyset.

Vaksinekommisjon

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad foreslår at Kvinnsland-utvalget kan få et nytt oppdrag for den siste delen av pandemihåndteringen. Men Arnstad vil også ha på plass en helt ny undersøkelseskommisjon:

– Det er en stor mangel ved den rapporten som kommer, og det er at den ikke berører vaksinestrategien. Jeg mener du må ha en egen evaluering av den vaksinestrategien Norge har valgt, sier Arnstad til NTB.

Denne vaksinekommisjonen må være uavhengig av både regjering og Storting, mener Sp-politikeren.

Arnstad er spesielt opptatt av å få evaluert regjeringens beslutning om å kjøpe inn vaksiner gjennom EU, for å få klarhet i om Norge kunne ha valgt andre løsninger.

– Vi er nødt til å få et klarere bilde av hva som skjedde i fjor, og hva som var årsaken til at man valgte den retningen som man valgte.

Importsmitte

Kravet om en egen undersøkelse av vaksineringsprogrammet støttes av Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

– Det bør åpenbart gjennomgås, med sikte på å trekke lærdom om hva et lite land som Norge gjør når vi skal sikres tilgang på vaksiner og legemidler, sier Støre til NTB.

Han etterlyser i tillegg en gjennomgang av utfordringene med importsmitte.

– Et åpent land som Norge, som er avhengig av at folk kan reise ut og inn, må ha bedre læringspunkter av hvordan vi håndterer kontroll ved grensene, sier Støre.

– Det er mulig å ha åpne grenser, men med troverdig kontroll, testing og oppfølging, sier han.

Vil ha alle kort på bordet

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen mener regjeringen burde vurdert flere innkjøpsspor for vaksiner. Hun påpeker at partiet har stilt flere spørsmål ved regjeringens ensidige tilknytning til EU.

Men først må regjeringen legge alle kort på bordet i saken, understreker hun.

– Vi trenger svar på om alle steiner er snudd for å sikre hurtig vaksinering i Norge. Så får vi vurdere om det er grunnlag for en ny uavhengig undersøkelse av denne fasen av pandemien, sier Jensen.

I likhet med Støre trekker hun i tillegg fram importsmitte som et tema som må undersøkes nærmere.

– Vår påstand er at om tiltak hadde vært satt inn tidligere, så hadde det vært lettere å begrense smitteoppblomstringer.

Ikke grundig behandlet

Kvinnsland har tidligere bekreftet overfor Klassekampen at vaksinering og importsmitte ikke er grundig behandlet i koronakommisjonens rapport.

– Det omtales, men det kan nødvendigvis ikke granskes på samme måte fordi det er en pågående problemstilling, sier han.