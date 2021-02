Hadia Tajik støtter fødeopprør

Hadia Tajik (Ap) synes det er brutalt at mange partnere knapt får være med på fødestuen under pandemien.

Ap-nestlederen fikk en datter i januar. Foto: Ole Berg-Rusten

Camilla Bjørheim Journalist

NTB

Til TV2 sier Aps nestleder Hadia Tajik at hun støtter «føde-opprøret» under pandemien. Hadia Tajik og Kristian Skard fikk 4. januar i år en datter.

– Det var en litt tøff start. Jeg fikk komplikasjoner og måtte bli på sykehuset, sier Tajik.

Hun sier det var trygt at ektemannen Kristian Skard fikk være med da datteren Sofia ble født. Hun synes det er brutalt at mange partnere knapt får være med på fødestua under pandemien.

Det er hun ikke alene om. Onsdag kveld har 31.392 personer signert kampanjen «La partner bli med på fødsel og barsel» på nettstedet underskrift.no.

Der heter det videre: «Per 27.01.21 er det ulik praksis rundt hvorvidt partner får lov til å bli med den fødende på fødestua og barsel. Partner har en svært riktig rolle for den fødende, og det burde være en selvfølge at partner får være med på HELE fødselen samt barsel! Reglene rundt smittevern bør endres slik at dette blir vanlig praksis ved ALLE sykehus, selv i den pågående pandemien!»

Mange fødende har reagert på at de ikke får lov til å ha besøk av partneren på sykehuset.

– Restriksjonene vi har i dag, er i stor grad lokale restriksjoner som er knyttet til risikoen og situasjonen lokalt. Det er nasjonale retningslinjer om dette, men de er også veldig klare på at det er smittesituasjonen lokalt som avgjør, sa helseminister Bent Høie (H) på spørsmål fra NTB på pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag.

På spørsmål om han syns regelverket som praktiseres, er rimelig, understreker Høie at det ikke er mulig å vurdere hvert enkelt regelverk på hvert enkelt sykehus.

– Vi er avhengig av at det gjøres kloke lokale vurderinger basert på de retningslinjene vi har fått fra Helsedirektoratet. Så har vi sett gjennom pandemien at det har vært noen eksempler på at man har hatt strengere regler enn det egentlig har vært grunnlag for, men så har vi dessverre også sett det motsatte noen ganger.

Mange kvinner har født uten å ha partner til stede under pandemien. Mange har også opplevd at partnere måtte forlate mor allerede to timer etter fødselen.

– Jeg synes man burde ha krav på å få være til stede under partnerens fødsel. Det betyr så mye for kvinnen som føder, å ha partneren sin med seg, sier Tajik til TV2.

Hun synes helseministeren bør ta tak i dette. For henne var det veldig betryggende å ha kjæresten til stede under fødselen