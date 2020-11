Venstre varsler kontrollsak i Stortinget om Barentshavet sørøst

Venstre mener saken der den rødgrønne regjeringen holdt tilbake en rapport om oljeleting i Barentshavet, må behandles i kontrollkomiteen.

Terje Breivik varsler at Venstre vil ha kontrollsak i Stortinget om avsløringene om hemmeligholdet av en rapport om oljeleting i Barentshavet. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

– En samlet stortingsgruppe i Venstre mener det er en skandale at det er tilbakeholdt informasjon om lønnsomheten i Barentshavet sørøst. Vi mener dette må behandles i Stortingets kontrollkomité. Jeg kommer til å ta opp denne saken i kontrollkomiteen ved første anledning til uka, sier Terje Breivik, parlamentarisk leder for Venstre og medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i en pressemelding.

Det kommer etter at NRK tidligere denne uken avslørte at Olje- og energidepartementet visste om en rapport fra Oljedirektoratet i 2013, som viste at oljeleting i Barentshavet sørøst kunne bli et tapsprosjekt for Norge.

Beregningene ble ikke lagt fram for Stortinget før de folkevalgte stemte for å åpne havområdene for petroleumsvirksomhet.

Breivik sier at Venstre var tvilende til hva de skulle stemme i denne saken, men at de med den informasjonen de fikk, landet på å stemme for.

– Venstre ville definitivt ha stemt mot å åpne havområdet i 2013, dersom vi hadde blitt forelagt anslagene som Oljedirektoratet hadde regnet på, sier Terje Breivik.

– Det er svært alvorlig at det er tilbakeholdt informasjon for Stortinget i denne saken. Det handler om selvsagt om klima- og miljørisiko, men dette handler først og fremst om hvordan vi forvalter fellesskapets økonomiske ressurser, sier Breivik.

SV varslet tidligere denne uken at også de vil ha en kontrollsak i Stortinget, der de vil granske sin egen regjering.