Besetningsmedlem på KNM Helge Ingstad: – Hørte et høyt smell

Til TV 2 forteller han om den dramatiske kollisjonen. Fregatten, som skal ha kostet nærmere fire milliarder kroner, ligger nå havarert i fjæra i Hjeltefjorden i Øygarden.

Villanger er presse- og informasjonsmedarbeider i Sjøforsvaret og var om bord da kollisjonen skjedde. Han forteller hvordan sjefen på Helge Ingstad satte opp en prioriteringsliste, som først og fremst handlet om å behandle og hjelpe mannskapet, før man kunne gå i gang med å sikre fregatten.

Villanger sier til TV 2 at kollisjonen med tankskipet førte til et ekstremt stort smell. Senere hørte de nok et smell som følge av at fregatten ble kjørt på grunn.

Han forteller om hvor vanskelig det var å skaffe seg et oversiktsbilde over situasjonen nede i båten. KNM Helge Ingstad har nemlig ingen vinduer annet enn på broen. Han forsto alvoret først da én etter én kom klissvåte opp.

– Hun ene var klissvåt og fortalte at hun hadde et tre meter langt hull i lugaren sin, sier Villanger til TV 2.