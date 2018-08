Mulla Krekar anmeldes for nye trusler

I en video denne uken oppfordrer Krekar blant annet til å ta til våpen mot vantro som angriper islam, melder TV 2.

Forfatter Mariwan Halabjayi lever på hemmelig adresse etter at Krekar utestedet en fatwa mot ham for ti år siden. Han sier til TV 2 at han mandag vil politianmelde mullaen, som egentlig heter Najumuddin Faraj Ahmad. Halabjayi sier flere personer fra Kurdistan har tatt kontakt med ham etter denne siste videoen.

Mulla Krekars advokat Brynjar Meling kommenterer den kommende politianmeldelsen ved å vise til Krekars ytringsfrihet.

– Han har ytringsfrihet. Den bruker han. Hans medium er internett fordi norske myndigheter har fratatt ham muligheten til å reise hjem, sier advokaten.