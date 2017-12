Nå skal nettbrett og mobiltelefon benyttes når gebyr skal skrives ut til dem som har tråkket litt for hardt på gassen, glemt å ta på bilbelte eller begått andre mindre lovbrudd som fører til bot.

Politiets IKT-tjenester jobber nemlig nå med en egen app for politiet som skal brukes i slike tilfeller, skriver Teknisk Ukeblad.

I sommer meldte TV 2 at politiet hvert år må kaste over 2.000 forelegg fordi papirblankettene er uleselige. Nå skal det bli slutt på dette. Alt skal legges inn digitalt, og «synderne» må signere på samme måte som man i dag gjør når man kvitterer for pakker på postkontoret eller for medisiner på apotek.

– En elektronisk løsning er bedre enn å få en papirlapp med mer eller mindre pen håndskrift på, sier Morten Olsen Sandnes, politiinspektør i seksjon for straffesak i Politidirektoratet (POD).

Den nye løsningen skal testes ut til våren.