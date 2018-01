Arbeiderpartitopp sier opp etter konflikt med Stenseng

Amundsen har vært sekretariatsleder for Arbeiderpartiet på Stortinget siden 2013.

– Det er ikke mulig å se for seg at vi kommer ordentlig videre hvis partisekretæren og jeg ikke kan være på de samme møtene. Det tjener ingen hensikt å fordele skyld og uskyld for at det er blitt slik. Jeg håper bare at det nå kan bli klima for et tillitsfullt samarbeid mellom ledelsen av sekretariatet på Stortinget og ledelsen av partikontoret på Youngstorget, skriver Amundsen i et innlegg på Nordnorsk debatt.

Det ble lagt ut nesten samtidig som Arbeiderpartiet sendte ut en pressemelding om at han sier opp søndag ettermiddag.

Striden rundt varslersakene mot den avgåtte nestlederen Trond Giske har dermed tatt en ny vending, dagen før partiets landsstyre skal samles til ekstraordinært møte på Gardermoen.

Partileder Jonas Gahr Støre takker i pressemeldingen Amundsen for innsatsen for partiet. NTB får opplyst at han ikke er tilgjengelig for ytterligere kommentarer søndag kveld. Heller ikke Stenseng vil kommentere.

Etterlyser åpenhet

Amundsen og Stenseng har vært i konflikt om håndteringen av varslingssakene. Amundsen sier til NRK at han mener partiet kunne vært mer åpen om blant annet om hvor mange varsler de har fått.

En årsak til avgangen er også at han av en journalist ble konfrontert med rykter om at det var kommet varsler også mot ham, noe partikontoret avkreftet.

– Den siste tiden har avdekket at vi også rommer lommer av ukultur, der rykter og usannheter spres for å skade partifeller, skriver han.

– Urimelige beskyldninger

Amundsen får støtte fra Ingunn Yssen, som er klubbleder for de ansatte på Stortinget. Hun mener sekretariatslederen har «gjort alt» for å ivareta varslernes trygghet.

– I tillegg har Amundsen stått opp for de ansatte mot urimelige beskyldninger om lekkasjer og illojalitet. Han har vist oss hva en god leder betyr i urolige tider, fortsetter hun.

Den betente striden i Arbeiderpartiet har utløst konflikt mellom de ansatte på Løvebakken og dem som jobber på partikontoret på Youngstorget, hvor beskyldninger om lekkasjer har vært tema. At rådgiverne på Stortinget ikke får være til stede på landsstyremøtet, ble ifølge VG forstått som uttrykk for mistillit.

Giske selv trakk seg fra vervet som nestleder 7. januar, og torsdag konkluderte Støre med at han hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. Så sent som fredag sa Giskes rådgivere Bård Flaarønning og Anne Therese Gullberg opp sine jobber.

Over til politikk

Fra flere hold er det ønske om at partiet nå kan legge Giske-saken bak seg.

– Jeg håper det blir et møte der vi kan konsentrere oss om politikk og se framover, sier landsstyremedlem og Sandnes-ordfører Stanley Wirak til NTB søndag.

Han tror riktignok det blir debatt om hvordan partiledelsen har håndtert saken.

– Men vi må konkludere nå. Vi kan holde på hele våren hvis vi vil, men man bygger ikke parti på den måten. Jeg tror mange er innstilt på at en må se framover, sier han.

Overfor Klassekampen gir landsstyrerepresentanter fra Østfold, Vestfold og Telemark uttrykk for det samme i helgen.

Men flere er kritiske til at Støre valgte å konkludere i saken mens Giske var sykmeldt. Hans advokater hevder han ikke har fått mulighet til å gi sin versjon om hendelsene han er anklaget for. Blant dem er fylkesleder Anne Marit Mevassvik i Trøndelag.

– Jeg er opptatt av at Ap bør bruke tid og energi på å drive politikk, og ikke minst utvikle ny politikk for en ny tid og for hele landet. Uroen i partiet forhindrer oss i å gjøre dette. Det bør bekymre partilederen, sa hun før helgen.