VG: 26-åring reagerer på Grandes versjon av historien

– Vi hadde begge drukket. Vi gikk en tur og havnet i kanten på en kornåker, hvor vi lå sammen. Frivillig, sier den i dag 26 år gamle mannen til VG torsdag.

Tirsdag gikk den nybakte kulturministeren og Venstre-leder, Trine Skei Grande, ut i Aftenposten for å snakke om sexryktene om henne som har sirkulert på nettet. Ryktene har dreid seg om en hendelse på en fest i Trøndelag i 2008.

Grande var på det tidspunkt 38 år, nestleder i Venstre og stortingsrepresentant. 17-åringen var ikke medlem i Venstre, og festen var i privat regi.

Samtale med Grande

Bakgrunnen for at mannen velger å uttale seg i VG er en samtale han hadde med Grande torsdag 11. januar. Han forteller at han da spurte Grande om hva som var hennes versjon av hendelsen.

– Hun fortalte at hennes versjon var at det hadde vært en fest hvor venner koste seg og hvor jeg hadde dratt med henne bak et hus og hoppet på henne, sier mannen, som legger til at han fikk sjokk da han hørte det.

26-åringen opplyser at han er redd for at det er historien som er blitt fortalt statsministeren. Han poengterer at han ikke vil kommentere mer om dette offentlig, men at han om nødvendig han forklare sin versjon for statsministeren.

– Har gitt min versjon

Grande ble konfrontert med 26-åringens uttalelser under Debatten på NRK torsdag kveld.

– Jeg har gitt min versjon til dem jeg skal gi min versjon til. Utover det har jeg ikke noe behov for å kommentere. Dette er ikke en varsler-sak eller noe kriminelt som ligger bak, sa Grande.

Kommunikasjonssjef Steinar Haugsvær i Venstre sier til NTB sent torsdag kveld at Grande ikke har noe mer å tilføye utover det hun allerede har sagt torsdag.

Overfor Aftenposten sa Grande tirsdag at hun ikke er noen overgriper og har til andre medier sagt at hun er offer for rykter.

Statsminister Erna Solberg bekreftet i forbindelse med regjeringsutvidelsen at hun hadde hatt en prat med Grande om ryktene på Jeløya.

Statsministeren hadde ingen kommentar til VGs oppslag og 26-åringens historie da hun forlot NRK sent torsdag kveld.

– Jeg har ingen kommentarer til det. Jeg har hatt en samtale med Trine Skei Grande. Den samtalen forblir mellom oss, og jeg kommentarer ikke den typen oppslag, sier Solberg til VG.