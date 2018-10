Slutt med billettsalg fra NSB – Entur overtar

Entur ble stiftet i 2016 og tidligere i år ble en mobilapp med samme navn lansert. Appen skal gjøre det mulig å kun bruke én app til billettkjøp over hele landet, uansett hva slags kollektivtilbud man benytter.

Det er staten som eier selskapet som allerede i 2016 overtok driften av NSBs billettsystemer. Nå går selskapet enda et skritt videre og har i løpet av sommeren oppgradert 220 billettautomater og over 185 validatorer med ny logo, farger og navn fra Entur.

Staten ønsker at det skal være ett sentralt selskap som har ansvaret for billettsalget, slik at utsalgssteder og automater ikke favoriserer et selskap foran et annet.

Omprofileringen betyr også at landets fem togstasjoner som fremdeles er betjente også får ny design og oppgradering og at personalet får nye uniformer. Disse stasjonene er Bergen, Trondheim, Stavanger, Oslo lufthavn og Oslo S.

Personalet på disse stasjonene skal også være behjelpelige med å hjelpe reisende å finne fram i hele landets kollektivtilbud, ikke bare tog.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) foretok torsdag morgen åpningen av det nye billettområdet på Oslo S med en digital saks der han klippet over en like digital snor på skjermen.

Arbeidet med modernisering og oppgradering av automater og serviceområder vil bli ferdig i løpet av høsten. Det koster totalt rundt 7 millioner kroner og finansieres gjennom avtaler med de forskjellige togselskapene.