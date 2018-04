Wara utfordrer gjengene i hovedstaden

– Vi har kontroll, men klokken tikker, sier Wara til VG.

Han viser til at Oslo er en tryggere by enn andre storbyer på samme størrelse. Samtidig øker den registrerte kriminaliteten blant barn og unge for første gang siden 2012.

Det handler om gjenger som passer på «sine områder» og rekruttering til hasjsalg blant ungdom ned på ungdomsskoletrinnet.

Mens Waras forgjenger, Sylvi Listhaug, varslet at overgrep mot barn ville bli en av hennes fremste kampsaker, sier Wara at hans største bekymring er utviklingen med gjenger i Oslo.

– Når vi spør hvilke andre byer som har lyktes med dette, er svaret ingen. Det betyr at vi har en formidabel oppgave: Vi må lykkes med noe som ingen andre har lyktes med, sier Wara til avisen.

Wara lover ikke mer penger, men sier at det kan bli like vanlig med politipatruljer på nett som i gatene.

– Politiet har fått noen nye lovhjemler som de enda ikke har tatt i bruk, som går spesielt på dataovervåking og dataavlesning. Gjengene kommuniserer via internett og Facebook, og kan derfor flytte seg fort gjennom byen, sier Wara.