Retorikk-ekspert mener Listhaugs «terrorist-anklage» er dypt problematisk

Etter fire dager med intens debatt, skrev justisminister Sylvi Listhaug (Frp) på Facebook sent tirsdag kveld at det aldri var hennes mening å såre noen med meldingen hun la ut på nettstedet fredag der hun over et bilde av maskerte soldater hevder at Arbeiderpartiet setter terroristenes rettigheter over nasjonens sikkerhet.

«Det var aldri i mine tanker at dette skulle kunne kobles til den grusomme massakren på Utøya (...) Det ville vært fullstendig forkastelig» – skriver Listhaug blant annet.

Åpenbar kobling

Koblingen med terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011 er imidlertid nærliggende, mener retorikkprofessor Jens Elemund Kjeldsen.

– Jeg kan jo ikke vite hva som rører seg i hodet på Listhaug. Bildet alene signaliserer islamske terrorister, og ikke høyreekstremistiske. Men samtidig er det åpenbart for oss som ser det, og som nettopp har lest om filmen om Utøya, at vi kobler det, sier han til NTB.

Kjeldsen forklarer at vi mennesker forstår og tolker ting i en sammenheng og ut fra en kontekst.

– Og da er det ikke overraskende at Listhaugs anklage mot Arbeiderpartiet kobles opp mot Utøya, uten at jeg dermed kan si at Listhaug har gjort den koblingen, sier han til NTB.

Stråmann-argument

Kjeldsen, som er professor i retorikk ved Universitetet i Bergen, mener imidlertid at det store problemet med Listhaugs anklage mot Arbeiderpartiet er at den er et uredelig og usaklig angrep.

– Det er åpenbart at hun tillegger et politisk parti holdninger det partiet ikke har og ikke vil vedkjenne seg. Det er hva vi i retorikken kaller en stråmann. Påstanden om at Ap setter terrorister foran nordmenn er et fordreid bilde av Ap. Og sett i lys av 22. juli-tragedien blir påstanden fullstendig absurd. Deretter kritiserer hun Ap for å ha dette forkastelige standpunktet, som de altså ikke har. Slike uredelige karakterangrep er dypt problematiske og ødeleggende for den offentlige debatten, sier Kjeldsen.