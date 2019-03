PST: Ikke oppnevnt forsvarer for Waras samboer

PST opplyser at det ikke er oppnevnt noen forsvarer i saken mot Laila Anita Bertheussen (54). De vil ikke svare på om hun er i avhør uten forsvarer, eller om hvem som eventuelt er til stede.

PST vil heller ikke svare på om justisminister Tor Mikkel Wara, som nå har fått permisjon fra jobben, allerede er blitt avhørt eller om han vil bli kalt inn til avhør.

– Vi har ingen planer om å gå ut med mer informasjon nå, svarer informasjonsrådgiver Martin Bernsen i PST på spørsmål om det etter hvert kan bli aktuelt å utvide siktelsen mot Bertheussen.

Laila Anita Bertheussen er siktet for å ha tent på parets bil natt til 10. mars for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det.