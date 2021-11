Presset øker mot direktøren på Stortinget. Har ikke dokumentert regeltolkningen som felte presidenten.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen.

Administrasjonen på Stortinget hevder de har tolket reglene for tildeling av pendlerbolig helt konsekvent siden 2009, men har foreløpig ikke dokumentert det. Nå legger flere press på direktøren.

Aftenposten har i høst avslørt at en rekke politikere har fått gratis pendlerbolig fra Stortinget til tross for at de har eid bolig i nærheten av Oslo. Stortingets administrasjon har hele veien ment at det er et viktig skille mellom sakene.

Det slo Stortingets direktør fast i et intervju med Aftenposten allerede 8. september.

– Poenget er om man disponerer leiligheten selv eller ikke, sa Marianne Andreassen.

Aftenposten har flere ganger de siste månedene bedt direktøren godtgjøre at dette skillet er riktig. Mandag tok Aftenposten kontakt igjen og ba om dokumenter som kan underbygge dette. Andreassen har så langt ikke lagt frem dokumentasjon. Hun har tidligere vist til retningslinjene. Men det står ingenting i retningslinjene om dette. Nylig måtte stortingspresidenten gå av etter avsløringen om at hun fikk pendlerbolig mens hun eide bolig i Ski.

Nå stiller flere partier spørsmål ved administrasjonens håndtering.

Samtidig sier direktøren at hun ikke vil prioritere å svare på flere spørsmål fra pressen.