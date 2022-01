Nokas-raner David Toska blir sjakkekspert på TV 2

Ransdømte David Toska ble pekt ut som hovedmannen bak Nokas-ranet i Stavanger i 2004. Nå gjester han TV 2 som sjakkekspert.

Nokas-raner David Toska skal gjeste TV 2s studio som sjakkekspert under storturneringen Tata Steel i neste uke.

Det er TV 2 som selv melder dette søndag morgen.

Toska skal i første omgang bidra under sjakkturneringen Tata Steel mandag og tirsdag.

Det er tre og et halvt år siden Toska slapp ut fra fengsel etter å ha sonet ferdig dommen på 20 års ubetinget fengsel som han blant annet fikk for sin rolle i ranet av Norsk Kontantservice (Nokas) på Domkirkeplassen i Stavanger 5. april 2004.

Toska ble løslatt etter å ha sonet 13 år av dommen.

Politimannen Arne Sigve Klungland ble skutt og drept av Nokas-ranerne som havnet i skuddveksling med politiet midt i Stavanger sentrum. Til slutt kom ranerne seg unna med mer enn 50 millioner kroner i det som regnes som norgeshistoriens største ran. Størstedelen av ransutbytte er fortsatt ikke gjort rede for.

Til TV 2 sier Toska at han var en talentfull sjakkspiller i tenårene før han ble yrkeskriminell. Mens han sonet dommen for medvirkningen i Nokas-ranet gjenopptok han interessen for spillet.

David Toska skal sitte i sjakkstudio med TV 2s ekspert Jon Ludvig Hammer (til venstre), programleder Fin Gnatt og sjakkommentator Heidi Røneid.