Borgerlige partier tilbakebetaler støtte fra hemmelige givere

Høyre, Venstre og KrF tilbakebetaler 750.000 kroner de har fått i valgstøtte fra hemmelige givere via en aksjonsgruppe. Frp har også fått midler.

De tre regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF tilbakebetaler valgstøtte. Her ved Venstre-leder Guri Melby, statsminister Erna Solberg (H) og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

VG skriver at de fire borgerlige partiene til sammen har fått minst 1 million kroner fra Aksjonsgruppa for borgerlig valgseier. Foreningen ønsker ikke å opplyse hvem som har gitt bidragene.

Derfor har tre av fire borgerlige partier bestemt seg for å tilbakebetale midlene. Fremskrittspartiet vil på sin side vurdere saken fredag.

– Årsaken til at vi tilbakebetaler pengene er at Aksjon for borgerlig valgseier har vært tydelig på at de ikke ønsker å oppgi hvem som har gitt bidrag til aksjonen. Sånn vi vurderer det er det da vanskelig for oss å oppfylle plikten i partiloven om å påse at vi ikke mottar bidrag som strider mot partiloven, sier generalsekretær i Høyre, Tom Erlend Skaug, på vegne av Høyre, Venstre og KrF.